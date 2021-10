Come eliminare la buccia dalla zucca velocemente: ecco il trucco

Eliminare la buccia dalla zucca velocemente è possibile grazie ad un trucco infallibile che in poche mosse vi assicurerà un risultato strepitoso.

Con l’arrivo dell’autunno sulle nostre tavole tornano anche i piatti a base di zucca, un ortaggio delizioso, dolciastro adatto a preparazioni sia dolci che salate. Risotti, primi piatti, lasagne, parmigiane, contorni e torte.

Con la zucca è davvero possibile preparare un serie di delizie, non contando che si tratta di un ortaggio estremamente benefico che apporta innumerevoli sostanze nutritive, tra cui vitamine e sali minerali.

Tra gli inconvenienti che però si presentano quando bisogna cucinare la zucca c’è senza dubbio quello di eliminare la buccia. Specie se la zucca è di grosse dimensioni diventa un’operazione piuttosto laboriosa. Ma grazie a questo trucco infallibile potrete eliminarla in men che non si dica. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco il trucco per eliminare la buccia dalla zucca velocemente

Quando dici autunno dici zucca. Un ortaggio che dalla fine dell’estate possiamo trovare sui banchi del mercato per tutta la stagione. Un ortaggio particolarmente benefico per l’organismo di cui vi avevamo anche proposto una dieta a base dello stesso per perdere peso, depurarsi e tornare in forma.

E nonostante la sua bontà uno degli inconvenienti della zucca è la sua pulizia. Togliere la buccia da questo ortaggio spesso non si rivela un’operazione semplice, specie se la zucca è particolarmente grande o dura.

Di zucche, come ben sappiamo, ne esistono di tante varietà e dimensioni, ma quando si ha a che fare con quelle particolarmente grandi può diventare complicato sbucciarle. E allora a venirci in soccorso c’è un trucco infallibile che vi riveleremo e che vi permetterà di eliminare la buccia dalla zucca velocemente e soprattutto senza rischiare tagli alle dita o inutili fatiche.

Innanzitutto bisogna procedere al taglio della nostra zucca. Lavorare con un ortaggio di grandi dimensioni può rivelarsi davvero complicato. Quindi è bene tagliarla a pezzi. Questo ci permetterà di rendere più agevoli tutti i passaggi successivi.

A questo punto grazie all’ausilio di un elettrodomestico che ormai tutti noi abbiamo in casa possiamo togliere facilmente la buccia. Stiamo parlando del forno a microonde che ci faciliterà davvero le cose.

Basterà prendere la zucca a pezzi, metterla direttamente sopra al piatto del forno a microonde e azionare alla massima potenza per circa 3 minuti. Facciamo attenzione a non esagerare con la quantità di zucca, in genere è tollerato un chilo di prodotto, massimo un chilo e mezzo alla volta. Se la quantità di zucca da sbucciare è minore basterà lasciarla un po’ meno nel microonde.

Una volta trascorso il tempo la tiriamo fuori e aiutandoci con un coltello noteremo quanto sarà semplice togliere facilmente la buccia dalla zucca.

Se non si dispone del microonde possiamo sostituirlo con il forno normale ma in tal caso ci vorrà un po’ di più. Anziché i due, tre minuti previsti con il microonde, con il forno elettrico dovremo tenere la zucca nel forno per almeno 10 minuti a una temperatura di 180°C. Anche in questo caso una volta trascorso il tempo toglieremo la zucca dal forno e una volta che si sarà raffreddata aiutandoci con un coltello potremo pulirla facilmente.