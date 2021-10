Avete mai visto la casa di Maria De Filippi? Incredibile

Avete mai visto la casa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? La conduttrice e il giornalista vivono in uno splendido nido d’amore.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una delle coppie più belle e unite della televisione italiana. Insieme da trent’anni, formano una splendida famiglia con il figlio Gabriele che ha scelto di lavorare accanto a mamma Maria nella società di produzione Fascino. Sia Maria De Filippi che Maurizio Costanzo trascorrono tantissimo tempo a lavoro. Quando sono liberi da impegni si rilassano a casa, ma dove vive la coppia?

Maria De Filippi, nata e cresciuta a Pavia, si è definitivamente trasferita a Roma quando ha incontrato e si è innamorata di Maurizio Costanzo con cui ha dato il via ad un progetto di vita insieme. Contemporaneamente, con un duro lavoro, è diventata la regina della televisione italiana regalando grandissimi ascolti a canale 5. La coppia, dunque, vive in una splendida casa nella Capitale, ma com’è arredata?

Casa Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: un nido d’amore arredato con classe

Come fa sapere il portale Vivi Home, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vivono in una splendida casa che si trova nel quartiere Parioli, una delle zone più eleganti ddi Roma. La casa presenta uno stile chic ed elegante. Il colore predominante è il marrone e lo stile è prevalentemente classico.

Come potete vedere dalla foto qui in alto estratta da un collegamento televisivo non mancano gli oggetti come quadri, vasi e argenteria che rendono più accogliente gli ambienti. Le stanze sono ampio e, nella casa, c’è lo studio di Maurizio Costanzo e due camere da letto.

La De Filippi e Maurizio Costanzo, infatti, dormono in due stanze diverse. “Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record”, ha raccontato Costanzo al Corriere della Sera in un’intervista di qualche tempo fa.