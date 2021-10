Make up primo appuntamento: tutte le astuzie per sedurre con classe

Make up primo appuntamento in stile romantico: astuzie e consigli per un maquillage di grande impatto, senza scadere nell’eccesso. Sarai bellissima!

L’amore vince sempre su tutto! E’ vero, la pandemia di Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini, gli stili di vita, ma non ha intaccato la voglia di fare nuove conoscenze. Nonostante le difficoltà, i single continuano a sperare di incontrare l’anima gemella.

I mesi del lockdown duro sono ormai alle spalle e l’autunno, con le sue atmosfere rarefatte, offre mille spunti per organizzare un primo appuntamento meraviglioso.

Siamo nell’era dei social media: capita spesso che l’interesse per una persona nasca via chat. L’importante, però, è uscire dalla virtualità e calarsi nella realtà, per una conoscenza più approfondita. Anche una semplice colazione al bar può essere l’occasione giusta!

Il primo appuntamento è quasi sempre un momento vissuto con ansia mista a gioia. Il cuore batte forte per la felicità, ma c’è sempre la paura di fare qualche errore. Tutte noi, almeno una volta, abbiamo sperimentato questo stato emotivo. Bisogna essere spontanee, mostrarsi per quello che si è, ma con qualche accortezza in più nella cura del look.

In questo articolo vogliamo concentrarci sul make up giusto per il primo appuntamento. Ecco alcuni consigli pratici per sentirti più bella e sedurre con classe.

Make up primo appuntamento: punta sullo stile romantico

Hai scelto la data, il vestito e non vedi l’ora di incontrarlo per la prima volta? Non farti prendere dal panico, mantieni i nervi saldi e concentrati sul look da sfoggiare. Un consiglio preliminare; non fare tutto all’ultimo minuto, perché la fretta genera sempre errori imperdonabili.

Tieni conto che il make up sarà il tuo biglietto da visita. Quindi concentrati anche sui minimi dettagli! Ti sveliamo alcune astuzie per farne uno bellissimo in stile romantico.

Iniziamo col dire che per un make up romantico la parola d’ordine è armonia. Puoi puntare sui toni del nude, ma nulla ti vieta di osare di più con uno smokey eyes oppure con un rossetto vivace. La cosa importante è mantenere un delicato equilibrio cromatico.

Ecco tutti gli step da seguire per un trucco top da primo appuntamento.

Fai una base leggera – Detergi e idrata il viso, applica il primer per uniformare l’incarnato, dopodiché usa fondotinta e correttore per coprire tutte le imperfezioni. Sceglili di tonalità molto vicine al tuo incarnato naturale, per evitare l’orribile ‘effetto mascherone’. Per fissare la base trucco usa la cipria, perfetta per opacizzare anche la zona T (fronte-naso-mento);

Detergi e idrata il viso, applica il primer per uniformare l’incarnato, dopodiché usa fondotinta e correttore per coprire tutte le imperfezioni. Sceglili di tonalità molto vicine al tuo incarnato naturale, per evitare l’orribile ‘effetto mascherone’. Per fissare la base trucco usa la cipria, perfetta per opacizzare anche la zona T (fronte-naso-mento); Usa un blush rosato – Per un make up romantico, punta su un blush rosa o pesca. Questi sono i due colori top per dare più luminosità al viso;

Per un make up romantico, punta su un blush rosa o pesca. Questi sono i due colori top per dare più luminosità al viso; Prova lo smokey eyes – Ma fallo leggero, prediligendo le tonalità pastello. Per non sbagliare, scegli colori complementari rispetto alle tue iridi. Se hai gli occhi verdi, ti donano di più il lilla, il viola, il prugna e il rosa.

Ma fallo leggero, prediligendo le tonalità pastello. Per non sbagliare, scegli colori complementari rispetto alle tue iridi. Se hai gli occhi verdi, ti donano di più il lilla, il viola, il prugna e il rosa. Scegli un rossetto no transfer – Al primo appuntamento potrebbe scapparci un bacio! Quindi, per evitare spiacevoli inconvenienti, usa un rossetto non transfer. Ricorda di sceglierlo di un colore in linea con il trucco occhi.

Già che ci siamo, ti diamo anche qualche consiglio per i capelli. Se i tuoi sono medio-lunghi, scegli la treccia; è romantica e si abbina bene anche con un outfit più casual. Se avete organizzato un primo appuntamento molto easy, magari un semplice caffè al bar, puoi anche puntare sulla doppia treccia in stile boxeur, per un look più sbarazzino. E’ molto bella anche la treccia olandese, in versione singola o doppia.

Se, invece, hai una chioma short, valorizzala con gli accessori giusti. Puoi indossare un cerchietto, oppure fissare due forcine ad un’unica fila di strass ai due lati, poco sopra le orecchie. Darai un tocco più chic al tuo look.

Ci sono poi le acconciature semiraccolte, perfette per un invito a cena. magari in una location ricercata. Per completare bene un look romantico, ti consigliamo un semiraccolto leggermente spettinato.

Ti abbiamo dato alcuni consigli per essere perfetta al primo appuntamento. Fanne tesoro e lo conquisterai al primo sguardo, fidati di noi!