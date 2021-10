Il ciclo è in ritardo? Ecco cosa puoi fare e cosa c’è da sapere

By

Il ciclo in ritardo è un problema che riguarda tante donne e che ogni mese desta non poche preoccupazioni. Scopriamo da cosa dipende e cosa è importante sapere.

Quando ci si trova ad avere un ciclo in ritardo i motivi alla base possono essere diversi. Prima di allarmarsi è quindi molto importante porsi tutte le domande del caso e cercare di comprenderne il motivo al fine di decidersi come muoversi.

Alla base possono esserci infatti motivi ormonali, legati allo stress o di altra origine ma che, in ogni caso, rappresentano un campanello d’allarme che è sempre bene ascoltare. Scopriamo quindi quali sono le cause più comuni che portano il ciclo a ritardare e come agire per evitare che il problema si ripeta ogni mese.

Ciclo in ritardo: cause e soluzioni da mettere in pratica

Quando il ciclo è in ritardo le primissime cose da analizzare sono età e l’eventuale attività sessuale. In caso di rapporti avvenuti di recente non si può infatti ignorare una possibile gravidanza.

Motivo per cui è sempre bene effettuare un test al fine di comprendere se il ciclo tarda per questo motivo o per altri fattori.

Detto ciò andrebbe considerata anche la normale durata del proprio ciclo. Questa varia infatti da donna a donna e può andare dai 28 giorni (a volte si possono avere anche cicli più brevi) ai 35. Un eventuale ritardo andrebbe quindi calcolato in base alla propria media e non ai canonici 28 giorni di cui tutti parlano.

Chiariti questi punti, vanno considerate altre possibili cause come:

Ansia

Stress

Cambio di stagione

Assunzione di farmaci

Infezioni in corso

Perdita di peso importante

Alimentazione sbilanciata

Menopausa

Esclusi questi problemi si dovrebbe passare ad indagini più approfondite come il controllo degli ormoni e una visita ginecologica volta a comprendere se è tutto a posto. A volte infatti il ciclo può ritardare anche a causa di problemi ormonali o di altre criticità come, ad esempio, l’ovaio policistico. Situazioni per le quali c’è ovviamente modo di agire ma che necessitano prima di una serie di parametri da verificare.

È quindi sempre molto importante attendere qualche giorno restando il più possibile serene e avvisare il proprio medico per iniziare ad indagare sul possibile problema, sia che il ciclo sia arrivato o no. Solo così si potrà arrivare ad ottenere un ciclo più regolare e con meno ansie ad ogni mese. E tutto prendendosi ovviamente cura del proprio organismo.