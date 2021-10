Uomini e Donne, Gemma e Isabella spodestate: a sorpresa vince Lei!

By

A Uomini e Donne, Gemma Galgani e Isabella Ricci sono state spodestate. A trionfare tra tutte a gran sorpresa è stata lei!

Uomini e Donne è tornato da qualche mese sul piccolo schermo degli italiani, ma la prima sfilata è avvenuta soltanto qualche ora fa ed è stata accolta con grande gioia non solo dalle dame del Trono Over, ma anche dai telespettatori che non aspettava altro che vedere le protagoniste del parterre sfidarsi a suon di abiti e di stile.

Il tema scelto dalla redazione è stato Come ti seduco e le dame hanno dato una diversa interpretazione a questo tema. Tutti molto interessanti, ma il podio in studio è stato conquistato da Pinuccia, mentre Gemma Galgani si è piazzata al secondo posto. Per questo motivo ci siamo chiesti se il voto dato dai cavalieri corrisponda a quello del pubblico da casa.

Così, sui nostri profili social abbiamo chiesto al pubblico della rete quale fosse il loro look preferito e i risultati non sono mancati ad arrivare. Il primo posto però vi stupirà, perché Gemma e Isabella sono state spodestate dalla nuova arrivata. Chi lo avrebbe mai detto?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ex Uomini e Donne torna dopo 11 anni: importante traguardo d’amore

Uomini e Donne, sfilata “Come ti seduco”: a sorpresa vince Lei!

Prima di rivelare la classifica completa, è bene fare alcune precisazioni. Questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non per denigrare o elogiare i personaggi scelti. Purtroppo però, all’interno della classifica, non ci sono tutte le dame, ma abbiamo selezionato quelle più famose e che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico.

Inoltre, le diverse posizioni, sono stati assegnate attraverso una media di voti positivi e negativi ricevuti. Media che trovate in fondo a questo articolo. Detto questo, scopriamo chi ha vinto la sfilata per il pubblico da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, concorrenza stracciata: l’opinionista conquista tutti

All’ultima posto c’è Sara Zilli. Il suo outifit purtroppo non ha conquistato il pubblico della rete, anche se sembrerebbe aver fatto un certo effetto sul suo ex Biagio, che la guardava ammirato durante il corso della sfilata. Poco prima di lei, invece, c’è una delle veterane del programma e parliamo di Ida Platano. Gli utenti non hanno purtroppo apprezzato il suo elegantissimo pigiama.

Accanto a lei, come nella vita, troviamo Gemma Galgani. Il suo car wash ha fatto impazzire Tina Cipollari, ma il pubblico della rete e i cavalieri sembrerebbero aver apprezzato. Medaglia di bronzo, invece, per Pinuccia che invece ha vinto la sfilata nel programma di Maria De Filippi. Così come l’elegantissimo abito proposto da Isabella Ricci, che si è conquistata il secondo posto. Al primo troviamo una new entry del programma. Stiamo parlando di Marika Geraci, la dama che sta conoscendo Armando Incarnato.