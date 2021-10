Uomini e Donne, concorrenza stracciata: l’opinionista conquista tutti

Uomini e Donne ha stracciato la concorrenza. Il pubblico della rete non ha dubbi: l’opinionista più amata è sempre lei!

Uomini e Donne è senza dubbio uno dei programmi di maggior successo mai realizzati da Mediaset. Basti pensare, infatti, che va in onda da oltre 20 anni e riesce sempre ad ottenere veri e propri ascolti record.

Durante il corso di questi anni dalla messa in onda, negli studi Elios di Roma ci sono stati tantissimi protagonisti. Alcuni molto amati dal pubblico del piccolo schermo ed altri un po’ meno. In particolar modo gli opinionisti. Anche se da qualche tempo a questa parte sembrano essere confermati quelli che ormai potremmo definire storici: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì.

Tre opinionisti molto diversi tra loro, ma che al tempo stesso si completano. Per questo motivo abbiamo voluto chiedere agli utenti della rete chi fra loro tre fosse il loro preferito. Ovviamente le risposte non sono tardate ad arrivare e il risultato, sia in negativo che positivo, è sembrato essere unanime.

Chi è l’opinionista più amata di Uomini e Donne? La vostra classifica

Prima di svelarvi la classifica completa degli opinionisti di Uomini e Donne ci teniamo a precisare alcuni elementi. In primis che è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete che seguono le nostre pagine social. In secundis che non vuole in alcun modo commentare o denigrare la professionalità dei personaggi in questione e che le posizioni sono state stabilite in base ad una media dei voti ricevuti, sia in positivo che in negativo.

Fatte queste doverese precisazioni, scopriamo insieme la vostra classifica degli opinionisti del Trono Classico e Trono Over.

All’ultimo posto si trova Tinì, che ha totalizzato quasi il 100% di voti negativi. Un vero e proprio record per le nostre votazioni. Molto probabilmente il suo atteggiamento taciturno e silenzioso non ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha preferito indirizzarsi verso altri personaggi.

Al secondo posto, invece, dividendo gli utenti della rete c’è Gianni Sperti che è riuscito a guadagnarsi la medaglia di argento in questa classifica, mentre al primo posto non potrebbe che esserci che lei: Tina Cipollari. Diciamocela tutta: il programma senza di lei non sarebbe lo stesso. Ne sono consapevoli gli addetti ai lavori, ma anche il pubblico stesso. Di seguito è possibile trovare la classifica completa e la relativa media dei voti ricevuti. In modo tale da poter avere tutto sotto controllo e in maniera più chiara possibile.