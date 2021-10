Uomini e Donne 2021 contro ogni pregiudizio: la preferita del pubblico è Lei!

Uomini e Donne è pronto ad andare contro ogni pregiudizio: la tronista preferita dal pubblico di questa stagione è lei!

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una stagione nuova di zecca e prima del suo ritorno ha fatto a lungo parlare la scelta della redazione di Maria De Filippi di far inserire la prima tronista trans della storia del programma.

In molti si erano mostrati contraria a questa scelta, convinti che è stata fatta soltanto per stupire il pubblico e non per un reale sentimento di inclusione. Per questo motivo, dopo un mese circa della messa in onda, abbiamo scelto di chiedere agli utenti che ci seguono sui nostri profili social chi sia il loro tronista preferito di questa stagione e il risultato dimostra non solo l’ottima scelta fatta dalla redazione, raggiungendo il proprio obiettivo, ma anche che si è riusciti ad andare contro un pregiudizio iniziale.

Pronti a scoprire chi sono i tronisti preferiti di questa stagione? Ecco la classifica completa!

La tronista preferita di Uomini e Donne 2021 è Lei!

Nonostante Uomini e Donne sia tornato in onda soltanto da un mese circa, il pubblico del piccolo schermo sembrerebbe essersi fatto un’idea precisa dei protagonisti del Trono Classico di quest’anno ed ha votato senza indugio al nostro sondaggio. Prima di iniziare a rivelarvi la classifica completa, ci teniamo a fare alcune dovute precisazioni.

La classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere il pubblico della rete e non per influenzare il giudizio dei telespettatori. Le posizioni sono state stilate in base ad una percentuale di voti positivi e negativi ricevute su Instagram. Specificato questo, partiamo subito con la classifica.

All’ultimo posto troviamo il tronista Joele, che ha collezionato il 93% di voti negativi. Molto probabilmente le ultime anticipazioni trapelate in rete, dove Maria lo caccia dal programma, non hanno sicuramente aiutato la sua reputazione ed il pubblico, si sa, non perdona e soprattutto non dimentica.

Al terzo posto, invece, troviamo la tronista Roberta, che almeno per il momento è riuscita a conquistarsi soltanto una medaglia di bronzo. Al secondo posto troviamo la spontaneità di Matteo, che ha decisamente lasciato il segno negli utenti della rete che però si sono rivelati essere tutti innamorati di Andrea Nicole. Andrea è riuscita ad abbattere tutti i pregiudizi nei suoi confronti, classificandosi al primo posto.

Di seguito è possibile trovare la classifica completa e le relative percentuali. In modo tale da poter avere tutto sotto mano, in totale trasparenza.