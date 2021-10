Isabella Ricci, dal passato spuntano le clamorose foto: com’era prima di Uomini e Donne

By

Isabella Ricci ha conquistato il pubblico di Uomini e donne, ma com’era prima di approdare nel parterre del trono over? Le foto della verità.

Isabella Ricci, in pochi mesi, ha conquistato l’affetto del pubblico di Uomini e Donne. La dama, arrivata nel parterre del trono over nel corso della seconda parte della stagione che si è appena conclusa, si è fatta notare per la propria eleganza e raffinatezza con cui ha ottenuto anche la totale fiducia di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Accanto ad un portamento elegante, Isabella Ricci sfoggia anche un’indiscutibile bellezza resa unica dal bellissimo color argento dei suoi capelli. La dama, tuttavia, non ha sempre avuto tale look e, sui social, le fanpage, stanno pubblicando alcune foto in cui Isabella sfoggia un look diverso da quello attuale.

Isabella Ricci quando era bionda: le foto che nessuno ha mai visto

A pubblicare le foto di Isabella Ricci, scattate qualche anno fa, è la pagina Instagram “Le bimbe di Isabella”. Nella foto che vedete qui in alto, scattata nel 2016, la dama del trono over, sfoggia dei capelli biondi. Quello della dama è un look decisamente diverso rispetto a quello di oggi che tanto piace agli uomini che hanno provato a corteggiarla a Uomini e donne che al pubblico.

Per scoprire come sta continuando la conoscenza tra Isabella e Andrea, il cavaliere che stava frequentando, dovremo aspettare settembre quando ricomincerà Uomini e Donne con la nuova stagione. Contrariamente ad altri protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi che ha dedicato delle parole speciali a Michele Merlo, infatti, Isabella non ha un profilo social.

LEGGI ANCHE—>Isabella Ricci dopo Uomini e Donne, l’ex cavaliere è pazzo di lei

Tuttavia, prima che Uomini e Donne salutasse il pubblico per le vacanze, Isabella, al centro dello studio, aveva ribadito la volontà di continuare a conoscere Andrea non nascondendo, però, alcuni dubbi a causa dell’attività lavorativa del cavaliere.

“Le cose da risolvere riguardano il lavoro perchè Andrea ha davanti a sè ancora 10-15 anni di lavoro mentre io tra pochi mesi andrò in pensione. Vorrei un compagno con cui condividere le cose se ci piacciono. Un uomo che lavora ancora non potrebbe farlo”, aveva detto.