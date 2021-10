Frangia capelli: come evitare che si arricci durante la giornata

Frangia capelli: astuzie formidabili per evitare che si arricci soprattutto quando indossi la mascherina. Mai più ciocche ribelli! Segui i nostri consigli e resterai soddisfatta.

Frangia capelli: è un evergreen per tutte! Un taglio così, incornicia il viso, enfatizza i lineamenti e dona un’aria più sbarazzina. Lisci, ricci o mossi, lunghi, medi oppure corti, la frangia si abbina bene con tutti i tipi di capelli. E’ la scelta giusta per tutte le donne che puntano ad un cambio look veloce e di grande effetto.

La frangia è un classico sempre attuale. Indubbiamente è stata riportata in auge da star e celebrities di tutto il mondo. Gli ultimi trend che arrivano dalle sfilate dell’haute couture fanno della frangia l’accessorio per capelli must have per l’autunno-inverno 2021.

La frangia è sinonimo di versatilità e riesce sempre ad adattarsi a molteplici stili. E’ molto bella, di grande effetto, almeno quando a fare la piega è il parrucchiere. Le cose però cambiano quando siamo noi a dover sistemare i capelli. Non è facile avere una frangia sempre in ordine, che resista a pioggia, vento, umidità e, soprattutto, alla mascherina chirurgica.

Mai più frangia ribelle! Ecco alcuni trucchetti formidabili per evitare che si arricci durante la giornata. Resterai soddisfatta!

Frangia capelli: 8 furbizie per averla sempre in ordine

Frangia capelli: croce e delizia per molte di noi! La vorremmo perfetta per tutto il giorno. Un desiderio legittimo che fa i conti con la frenetica routine quotidiana.

La frangia si spettina, perde volume e, soprattutto, si arriccia. Colpa anche della mascherina chirurgica, che indirizza il nostro stesso respiro verso la frangia, mantenendola così più umida. Risultato: addio all’ordine del post piega!

Ma mai disperare! Ecco alcuni escamotage strepitosi per avere una frangia perfetta tutto il giorno, soprattutto nel periodo autunno-inverno. L’obiettivo primario è evitare che diventi crespa per l’umidità.

Fare dei piccoli ritocchi – Andando dal parrucchiere, almeno ogni due settimane. E’ il modo migliore per mantenere la forma ideale della frangia, evitando che cresca a dismisura e inizi ad arricciarsi con i primi freddi. Se non hai tempo per andare dal parrucchiere, puoi ricorrere al fai da te. Se hai una frangia leggera e scalata, ricorda di tagliare sempre con le punte delle forbici rivolte verso l’alto.

Usare un pettinino a maglie strette – Tienilo sempre in borsa e usalo ogni volta che devi sistemare velocemente la frangia, anche quando si spettina a causa della mascherina. Una frangia ordinata sembra anche più pulita.

Non applicare il balsamo sulla frangia – E’ una piccola furbizia per evitare che diventi unta e si arricci subito con l’umidità.

– E’ una piccola furbizia per evitare che diventi unta e si arricci subito con l’umidità. Trucca poco la fronte – La frangia è a contatto diretto con la pelle. Sudore e umidità fanno sì che che tenda ad arricciarsi. Il trucco contribuisce a sporcarla, quindi ti consigliamo di metterne pochissimo sulla fronte. Se puoi, cerca di utilizzare prodotti no transfer.

– La frangia è a contatto diretto con la pelle. Sudore e umidità fanno sì che che tenda ad arricciarsi. Il trucco contribuisce a sporcarla, quindi ti consigliamo di metterne pochissimo sulla fronte. Se puoi, cerca di utilizzare prodotti no transfer. Non accanirti sulla frangia! – Che detta in altre parole significa non toccarla spesso. Se lo fai, le dita trasferiranno inevitabilmente del sebo sui capelli. Se indossi la mascherina chirurgica a lavoro per molte ore e la frangia tende a spettinarsi, ti suggeriamo di fermarla all’indietro con una forcina. A fine turno, potrai riportarla in avanti, sistemandola con un pettinino e sarà perfetta.

– Che detta in altre parole significa non toccarla spesso. Se lo fai, le dita trasferiranno inevitabilmente del sebo sui capelli. Se indossi la mascherina chirurgica a lavoro per molte ore e la frangia tende a spettinarsi, ti suggeriamo di fermarla all’indietro con una forcina. A fine turno, potrai riportarla in avanti, sistemandola con un pettinino e sarà perfetta. Mantieni il viso pulito – Il viso tende sempre a sudare, indipendentemente dalla stagionalità. Quindi, se hai la frangia, cerca di mantenerlo pulito lavandolo spesso oppure tamponandolo con delle salviette, quando non sei a casa. Se sudi, ricordati di asciugare il sudore dalla fronte e dall’attaccatura dei capelli.

Combatti l’effetto crespo – Utilizzando un siero o una crema post shampoo che non appesantisca troppo i capelli, soprattutto nella zona della frangia. Questi prodotti sono molto efficaci per limitare la comparsa delle orribili increspature.

Prova lo shampoo a secco! – Spruzzane un po’ sulla frangia, lascialo agire per 2-3 minuti e, poi, spazzola per rimuovere l’eccesso. E’ un’astuzia pazzesca per dare più volume alla frangia, mantenendola perfetta per tutto il giorno.

Come vedi bastano davvero poche accortezze per avere una frangia sempre al top. Freddo e umidità non saranno più un problema per i tuoi capelli!

