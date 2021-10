Balayage Caramello: a chi sta bene il marrone più dolce dell’autunno?

Il balayage caramello è una particolare variante del balayage che sta facendo letteralmente innamorare le donne dai capelli lunghi e castani.

Il balayage è una raffinatissima tecnica di tintura che permette di realizzare complessi giochi di sfumature sui capelli e che risulta particolarmente adatto alle donne dai capelli lunghi e mossi.

Quando si pensa al color caramello si immagina solitamente un colore piuttosto scuro, tendente praticamente al marrone. In realtà in gastronomia esistono diversi tipi di caramello, ognuno caratterizzato da un colore diverso e utilizzato in diverse preparazioni.

Il caramello biondo per esempio ha un colore simile al miele di millefiori e viene utilizzato normalmente sulla panna cotta. Il caramello bruno (conosciuto anche come caramello scuro) ha invece un colore più simile a quello dell’ambra più scura.

In realtà le sfumature del color caramello sono molto simili a tutte le sfumature dell’ambra, da quella più chiara a quella più scura.

Tutte le sfumature in questione però sono accomunate dalla presenza di una grande percentuale di giallo o di rosso al loro interno, che fa di questo colore uno dei colori caldi per eccellenza.

Per questo motivo il color caramello in ogni possibile sfumatura è molto adatto alle ragazza bionde o castane dal sottotono caldo o neutro.

A causa della sua composizione cromatica il color caramello è poco adatto alle donne dal sottotono freddo, poiché tenderà a far apparire il colorito del volto più opaco e stanco anziché vivido e luminoso.

Perché il caramello è perfetto per il balayage?

Dal momento che il color caramello possiede un certo numero di sfumature già codificate è uno dei colori più semplici da utilizzare sulle chiome lunghe con la tecnica del balayage.

L’ideale ovviamente è partire da un color caramello più scuro in prossimità delle radici e sfumare gradualmente verso un caramello più chiaro, tendente appunto al color miele d’acacia verso le punte.

Come tutti i balayage, quello color caramello dà il meglio di sé su capelli lunghi asciugati con una piega a onde naturali, ma se eseguito ad arte crea un bellissimo effetto sfumato anche sui capelli lisci, facendoli sembrare anche più lunghi.

Il caramello è perfetto anche per realizzare l’hair contouring o french balayage, cioè per scurire o schiarire la chioma in maniera da rendere più armonici i tratti del viso e per mettere in risalto i punti forti di ogni fisionomia.

Le calde onde color caramello e la frangia aperta a tendina, trend assoluto del periodo, si prestano perfettamente a incorniciare il viso e “riscaldare” l’incarnato in maniera che appaia molto più luminoso e “in salute”.

Per questo motivo bisognerà prestare grande attenzione al blush che si abbina a questo colore di capelli: assolutamente sì a blush dai toni caldi tendenti all’arancio, come il color pesca o marroni leggeri e molto caldi.

Assolutamente vietati terre molto scure, blush e fondotinta rosa: l’ideale è creare una base trucco naturale e molto luminosa, in grado di rendere il colorito molto compatto. Su questa base andranno creati chiaroscuri molto delicati, rinunciando al contouring molto marcato.

Per quanto riguarda il make up occhi, il trucco ideale da abbinare al color caramello è sicuramente uno smokey eyes che metta in risalto gli occhi con toni simili a quello della chioma utilizzando marroni molto caldi e beige dorati sulla parte centrale della palpebra.

Per il trucco labbra invece, il consiglio è di optare per labbra nude, in maniera da non distogliere l’attenzione dagli occhi. Si tratta della scelta ideale soprattutto se il balayage caramello ha raggiunto toni molto chiari verso la metà della lunghezza dei capelli.

In alternativa, se il balayage caramello vede predominare toni scursi, l’ideale è scegliere un rossetto marrone da applicare con parsimonia, per colorare le labbra senza rimpicciolirle. Se il timore è comunque quello di “ridurre” visivamente la dimensione della labbra il consiglio è di utilizzare un lip plumper o un rossetto dalla finitura extra lucida, che farà apparire le labbra più turgide e piene.