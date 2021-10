Avete mai visto la casa di Flora Canto? Semplice e raffinata

Avete mai visto la casa di Flora Canto ed Enrico Brignano? La coppia di attori vive a Roma in uno splendido nido arredato con gusto ed eleganza.

Flora Canto ed Enrico Brignano formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Entrambi attori, si sono innamorati durante uno spettacolo. Dopo aver saputo che l’attore cercava una spalla per uno spettacolo teatrale, Flora si è presentata ai provini ottenendo la parte.

Tra uno spettacolo e un altro, tra una prova e un’altra, tra Flora Canto ed Enrico Brignano è nato l’amore vero. La coppia sta insieme dal 2014 e, in attesa del matrimonio, ha coronato il proprio rapporto con la nascita di due splendidi bambini: Martina, nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò, nato il 18 luglio 2021.

Casa Flora Canto ed Enrico Brignano: elegante e raffinata a Roma

Flora Canto è molto attiva sui social. Su Instagram, infatti, la compagna di Enrico Brignano condivide spesso foto e video dei momenti che trascorre con la famiglia e gli amici. Grazie ai post pubblicati dall’attrice possiamo scoprire qualche dettaglio in più della casa in cui vive la famiglia Canto-Brignano.

Entrambi romani, Flora Canto ed Enrico Brignano hanno scelto di vivere insieme ai loro bambini a Roma dove hanno vicino le rispettive famiglie. La casa in cui vive la coppia è molto spaziosa come è facile intuire dalla foto qui in alto. Il pavimento scelto per la casa è un parquet chiaro.

La cucina in cui Flora Canto prepara ottimi pranzi e cene essendo una cuoca provetta alterna colori chiari e colori scuri mentre la camera da letto presenta un letto matrimoniale ampio con una spalliera chiara sulla quale troneggia un grande quadro. Per la casa, naturalmente, con due bambini piccoli, è facile imbattersi in vari giocattoli.