Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker? Un sogno

Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? La coppia vive in una splendida villa alle porte di Bergamo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due sono sposati dal 2014 e hanno due figlie: Sole e Celeste. Una famiglia meravigliosa che la coppia è ruscita a creare senza fretta. Tommaso è entrato nella vita di Michelle in punta di piedi conquistando sia il cuore della showgirl che della figlia Aurora con cui ha uno splendido rapporto.

“Lui è un uomo di altri tempi: ciò che mi ha conquistata è che mi portava fuori a cena e facevamo grandi chiacchierate, poi mi dava un bacio alla guancia. Mi ha detto che non voleva sbagliare, voleva che fosse il momento giusto. E’ quello che mi ha conquistato: noi ci siamo prima conosciuti, come una volta. Vittorio Feltri è il vero Cupido: è stato davvero fondamentale perché ci ha fatti conoscere“, ha detto Michelle ai microfoni di Maurizio Costanzo per L’intervista. Ma dove vivono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Andiamo a scoprire il loro nido d’amore.

Casa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: una splendida villa alle porte di Bergamo

La famiglia Trussardi-Hunziker vive in una splendida villa alle porte di Bergamo che presenta vani molto ampi e con un grande giardino. Il salone è molto spazioso e presenta un divano angolare verde mentre sulla parete troneggia un quadro rinascimentale.

La camera da pranzo è altrettanto spaziosa e ha un enorme tavolo per ospitare tutta la famiglia al gran completo per pranzi e cene in famiglia. Il pavimento, invece, è il parquet.

La camera da letto è arredata con colori chiari e in modo semplice e raffinato. Il letto matrimoniale è molto grande con una spalliera alle spalle.

La cameretta delle bambine, infine, presenta uns truttura a castello dai colori tenui con accessori colorati e vivaci.