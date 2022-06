In ufficio e over 40? Ecco i look estivi casual chic che dovrai indossare!

Sai come realizzare i tuoi look estivi over 40 per l’ufficio? Manca ancora qualche giorno alle ferie e il caldo asfissiante ti sta già mettendo k.o., come rimanere al passo con le tendenze? Con questa guida di stile targata CheDonna!

Gli ultimi giorni di lavoro prima di andare in ferie in estate sono sempre molto faticosi, perché dobbiamo terminare tutti i nostri progetti e combattere le giornate afose estive! Spesso ci capita anche di mettere da parte la nostra vena fashion per realizzare look che siano comodi e freschi. Da oggi tutto cambierà, perché in questa guida di stile targata CheDonna vedremo come realizzare 3 look over 40 estivi semplici ma perfetti per l’ufficio! Iniziamo!

Diventa sempre molto difficile riuscire a rimanere al passo con le tendenze in estate, perché le temperature molto alte ci stendono, e ogni qual volta pensiamo al look da indossare cerchiamo di trovare la soluzione che ci faccia sentire meno caldo.

Però così facendo mettiamo da parte la nostra vena fashion, importantissima per sentirci bene con noi stesse. Quindi abbiamo caldo, non ci piace come ci sta il nostro look e mancano ancora molti giorni alle ferie. Un incubo!

Proviamo a cambiare! Cerchiamo insieme come creare dei look perfetti per l’ufficio, di tendenza, leggeri per l’estate e adatti alla nostra fisicità over 40!

Cosa non può mancare nei look estivi over 40? Pantalone di cotone skinny, sandalo basso e camicia di cotone morbida!

Prima di vedere come realizzare i look troviamo le scarpe perfette per l’ufficio in estate. Un sandalo, una ballerina o una zeppa espadrillas. L’importante è che sia comoda e leggera. Una volta trovate le scarpe perfette, proseguite con il total look!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei look estivi over 40 perfetti per l’ufficio:

camicia morbida di cotone o viscosa : queste saranno le tue nuove migliori amiche, perché sono versatili e chic per l’ufficio. Si possono abbinare con dei pantaloni taglio capri o a palazzo a vita alta.

: queste saranno le tue nuove migliori amiche, perché sono versatili e chic per l’ufficio. Si possono abbinare con dei pantaloni taglio capri o a palazzo a vita alta. pantalone di cotone dritto : un altro capo che sarà il tuo salvavita in ufficio in estate è il pantalone di cotone taglio dritto in gamba e corto in caviglia. Lo puoi indossare con una maglia basica a mezze maniche e una giacca leggera di lino.

: un altro capo che sarà il tuo salvavita in ufficio in estate è il pantalone di cotone taglio dritto in gamba e corto in caviglia. Lo puoi indossare con una maglia basica a mezze maniche e una giacca leggera di lino. jeans morbido: il jeans risolve ogni occasione, e anche questa volta non è da meno. Prendete il vostro jeans taglio boyfriend, abbinatelo alla vostra camicia oversize e abbinate il tutto ad una sneakers bianca. Casual chic e perfette per l’aperitivo con i colleghi dopo il lavoro! A proposito, I costumi più trendy per il 2022 sono questi e non puoi farteli sfuggire!

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le news in fatto di fashion, e molto altro ancora!