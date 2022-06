I costumi più trendy per il 2022 sono questi, e non puoi farteli sfuggire!

Quali saranno i costumi da bagno più trendy per l’estate 2022? È arrivato il momento di scoprirlo! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà quali saranno i modelli di costumi da bagno da scegliere per essere alla moda anche al mare!

Scegliere il costume da bagno che faccia al caso nostro non è mai semplicissimo. Se in più lo cerchiamo dal taglio giusto, che valorizzi la nostra fisicità ma anche al passo con le tendenze, la ricerca del costume da bagno diventerà un incubo! Perché sono talmente tanti i modelli di costumi da poter acquistare che andiamo in confusione. Per fortuna ci siamo noi di CheDonna, che vi aiutiamo in ogni situazione stilistica vi si presenti. Ecco quali saranno i costumi più trendy per l’estate 2022!

Oramai lo abbiamo capito: non sono più i brand di lusso, o le sfilate d’alta moda a sancire quali saranno le tendenze del prossimo anno, perché le mode oramai vengono create dalle influencer!

Basta una foto con un capo d’abbigliamento giusto che questa diventa virale e tutte vogliono copiare il look dell’influencer del momento.

Infatti le influencer da milioni di followers hanno già aperto la stagione estiva mostrandosi al top con look da mare tutti da copiare e costumi da bagno da avere assolutamente.

I costumi più trendy dell’estate 2022 sono questi: intero, cut-out, trikini e invertito!

Per essere delle vere guru di stile dobbiamo imparare a riconoscere tra le tendenze del momento quella che più metta in risalto la nostra fisicità. Sembrerà una cosa ovvia ma non lo è, perché spesso ci accade di indossare necessariamente un capo d’abbigliamento perché ce ne siamo innamorate quando invece questo non valorizza la nostra fisicità. Prestiamo sempre attenzione a noi e le tendenze in secondo piano!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i modelli e i brand di costumi da bagno da avere per questa estate:

costume intero con lavorazioni: il costume intero è di nuovo di tendenza. Ma questa volta il costume dovrà presentare delle lavorazioni che lo distingua. Ad esempi Zara ha creato un modello di costume intero monospalla e rouge sulla manica.

il costume intero è di nuovo di tendenza. Ma questa volta il costume dovrà presentare delle lavorazioni che lo distingua. Ad esempi Zara ha creato un modello di costume intero monospalla e rouge sulla manica. bikini : semplice ma sempre di tendenza è il bikini. Ultimo trend? Quello di indossare il pezzo sopra del bikini invertito e incrociato sul petto!

: semplice ma sempre di tendenza è il bikini. Ultimo trend? Quello di indossare il pezzo sopra del bikini invertito e incrociato sul petto! fantasie : bikini a fantasia e copricostume abbinato. Tezenis ad esempio dice si alle fantasie maculate e effetto bandana. Matinée di Chiara Biasi opta per le fantasie floreali con camicia copricostume della stessa fantasia.

: bikini a fantasia e copricostume abbinato. Tezenis ad esempio dice si alle fantasie maculate e effetto bandana. Matinée di Chiara Biasi opta per le fantasie floreali con camicia copricostume della stessa fantasia. tagli cut-out: ultimo è il costume, intero o bikini, con tagli cut out. Sotto al seno o sui fianchi, l’importante è che sia cut-out. A proposito, Belén Rodriguez: ecco la nuova linea di abbigliamento dimagrante!

Adesso siete pronte a sfoggiare il vostro costume più trendy in vacanza al mare! Sarete al top!