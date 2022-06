Dopo Uomini e Donne, la coppia brucia le tappe: l’annuncio fa sognare

La coppia di Uomini e Donne è già pronta ad un grande passo, l’annuncio fa emozionare i fan della trasmissione.

Come ogni anno Uomini e Donne regala sempre tantissime emozioni a chi lo segue. Il dating show infatti è basato proprio sui sentimenti e come sempre, l’obiettivo principale di Maria De Filippi è quello di formare delle coppie che possano essere sincere e soprattutto durature nel tempo. Dal programma passano sempre numerosi personaggi, tra giovani e over, che siedono in studio chi più chi meno, sperando di trovare l’amore.

In quest’ultima edizione, parlando di tronisti, c’è stata una scelta che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. In particolare parliamo questa volta di Veronica Rimondi, la giovane che, alla fine del suo percorso ha sorpreso tutti scegliendo con il cuore. Nella puntata in cui è toccato a lei sedere al centro per comunicare la sua decisione, la tronista ha infatti scelto il corteggiatore Matteo Farnea.

“Non avrei mai pensato di trovare una persona con cui si creasse questa complicità“, ha rivelato la ragazza. E subito dopo il momento i due sono apparsi molto felici ed emozionati di iniziare la loro storia al di fuori delle telecamere. Ora però, tra le righe di una recente intervista, emerge un annuncio che ha sorpreso ancora di più i fan.

“Faremo sicuramente di tutto”, le parole dell’ex corteggiatore di Veronica Rimondi

Chiuse le porte del dating show di Maria De Filippi arriva per tronisti e corteggiatori il momento più difficile, quello di confrontarsi con la realtà. Al di fuori delle telecamere la coppia appena formata si trova sempre a fare i conti con la vita di un fidanzamento quasi inaspettato, che come dire rimane sempre un po’ un terno al lotto. Ogni volta la relazione ha delle possibilità differenti.

Potrebbe succedere che tutto vada a gonfie vele, come accaduto per questi amatissimi volti di Uomini e Donne che si sono appena sposati con un matrimonio da favola, ma potrebbero anche scoprirsi incompatibilità varie. Per il momento la storia tra Matteo Farmea e Veronica Rimondi procede alla grande, tanto che in una recente intervista al magazine ufficiale della trasmissione, lui ha svelato ai fan un nuovo interessante risvolto.

All’ex corteggiatore è stato chiesto infatti qualcosa di più sui loro progetti futuri, anche considerando che, appena finito lo show i due si trovavano a distanza. “La distanza la elimineremo”, ha detto Farmea, spiegando: “Faremo sicuramente di tutto per trovare una soluzione che vada bene per entrambi e ci faccia vivere al centodieci per cento”. Sembra chiaro dunque che i due non siano intenzionati ad andare a convivere al più presto. Il modello ha poi confermato ancora una volta: “Le cose vanno benissimo: abbiamo una complicità rara”. Maria fa centro ancora una volta!