In arrivo la nuova collezione Uniqlo e Inès de la Fressange, che celebra i 10 anni di collaborazione con la modella e stilista francese.

10 anni di collaborazione, 10 anni di stile senza tempo. La collezione Uniqlo/Inès de la Fressange Paris per la Primavera Estate 2024, in uscita l’11 aprile in store e online, segna l’anniversario di un sodalizio creativo che ha portato alla ribalta lo chic parigino casual in tutto il mondo. Ed anche la conclusione della collaborazione, dopo un decennio.

Un sodalizio che ha dato vita ad unione perfetta. La filosofia del LifeWear di Uniqlo, incentrata su capi comodi e funzionali, incontra l’eleganza senza tempo di Ines de la Fressange, icona di stile francese e musa ispiratrice di generazioni di donne.

Uniqlo e Inès de la Fressange, la collezione Primavera Estate 2024

La collezione Primavera Estate 2024 Uniqlo/Inès de la Fressange Paris celebra un decennio di successi. E soprattutto rende omaggio all’essenza dello stile della modella e designer con un guardaroba versatile e senza tempo. Dal 2014, la collaborazione ha dato vita a collezioni che hanno reinterpretato l’allure parigina in chiave moderna e universale. I capi, di alta qualità e accessibili a tutti, celebrano la gioia di vivere e la bellezza della semplicità.

Un guardaroba versatile, come quello delle precedenti collezioni. L’ultima collaborazione è un inno alla femminilità e alla spensieratezza. Comprende tute in denim leggero e cotone, gonne in lino e cotone dalla silhouette vaporosa, camicie classiche in cotone. Tanti capi essenziali che si adattano a ogni occasione, perfetti per creare look estivi casual chic senza tempo. La sua filosofia di stile si basa su capi semplici e raffinati, che valorizzano la bellezza naturale di ogni donna.

La collezione Primavera Estate 2024 sarà l’ultima della decennale collaborazione con Uniqlo, ma non segnerà certamente la fine del viaggio di Inès de la Fressange nel mondo della moda. La sua ispirazione continuerà a influenzare le donne di tutto il mondo che desiderano vestirsi con stile e sentirsi a proprio agio nella loro pelle.

Chi è Inès de la Fressange?

Una donna, un’icona. Modella, stilista e ambasciatrice dello stile francese, Inès de la Fressange ha conquistato il mondo con la sua eleganza naturale e il suo savoir-faire. Negli anni ’80 Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel, l’ha scelta come musa e a lungo Inès ha incarnato lo stile della maison francese.

Oltre alla carriera come supermodella, la de Fressange ha scritto libri, disegnato gioielli e accessori, e ha persino lanciato la sua linea di profumi. Il suo successo è la dimostrazione di come la passione, la dedizione e il talento possano portare a una carriera ricca di soddisfazioni.

Insomma, Ines de la Fressange è un’icona e una fonte di ispirazione per donne di tutte le età. Il suo stile classico e raffinato non passerà mai di moda, perché è dettato dalle tendenze passeggere, ma si basa su capi di qualità che durano nel tempo. E soprattutto perché la vera bellezza risiede nella semplicità e nell’autenticità. Lo stile senza tempo di Inès è un invito a essere noi stesse e a vivere la vita con gioia e spensieratezza.