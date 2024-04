Quali sono i tagli, i colori e le acconciature di capelli di tendenza per la Primavera Estate 2024? Ve lo sveliamo in questo articolo.

La stagione calda è alle porte e con essa la voglia di rinnovare il nostro look. Le tendenze capelli per la Primavera Estate 2024 ci offrono una varietà di tagli, colori e acconciature per giocare con il nostro stile e trovare la combinazione perfetta per la nostra personalità.

Quali sono i tagli più trendy e i colori o le sfumature più attuali? E come scegliere il proprio hair look e l’acconciatura in base alla forma del viso e allo stile? Scopriamolo insieme.

Capelli Primavera Estate 2024, le lunghezze di tendenza

Tra i tagli, da qualche stagione il bob continua a regnare sovrano in tutte le sue varianti: corto e sfilato, con frangia o senza, oppure nella versione più lunga detta “lob”. È un taglio versatile e facile da gestire, perfetto per chi desidera un look fresco e dinamico. Il bob nelle sue varie lunghezze si presta a vari styling, dal liscio a quello con onde morbide e scalature, che donano movimento e leggerezza alla chioma. È perfetto per chi ha un viso ovale ma in generale, essendo un taglio medio, si adatti a tutti i tipi di viso.

Anche i capelli corti, allegri e sbarazzini in estate sono una scelta pratica e di tendenza. Possiamo osare un buzz cut oppure un taglio corto con frangia micro. Altre varianti di questo taglio sono quella con frangia asimmetrica, visto sulle passerelle di molte sfilate donna, oppure quella con capelli corti dietro e un po’ più lunghi ai lati della testa. O ancora, un taglio corto paro, ovvero un bob che si ferma sopra l’orecchio.

I capelli lunghi non passano mai di moda e resta infatti una tendenza per la prossima stagione dove si arricchiscono di onde naturali e sfumature delicate. Un look romantico e femminile, perfetto per chi ama i capelli fluenti, è il cosiddetto taglio Birkin.

Dal castano al rosso rame, i colori di capelli più di tendenza

Il castano in tutte le sue sfumature, dal cioccolato al miele, dal caffè al bronde, rimane il colore dominante. Le sfumature ramate e caramello sono perfette per dare luminosità al viso, mentre i giochi di luce e balayage donano profondità e movimento alla chioma.

Il biondo quest’anno si declina in diverse tonalità: dal platino al miele, dal cenere al beige. Le sfumature fredde sono perfette per chi ha un incarnato chiaro, quelle calde innvece donano un tocco di luminosità alle pelli più scure.

Ma la tendenza colore più hot della stagione sono i capelli rosso rame, perfetto per chi ha un incarnato olivastro o dorato. Un colore vibrante e audace che dona carattere e personalità. Un consiglio generale: per colorare i capelli, specialmente se si è indecise sulla tonalità più giusta o si decide per un cambio drastico, è sempre meglio affidarsi ad un parrucchiere, che saprà consigliarvi al meglio ed eviterà di dover correre ai ripari.

Le acconciature estive

Le trecce sono uno dei must-have per la Primavera Estate 2024. Semplici o elaborate, classiche o moderne, si adattano a qualsiasi occasione e stile. Un’altra acconciatura estiva facile e veloce da realizzare, perfetta per chi perfette per chi ha i capelli lunghi o medi ed ha poco tempo, è la coda. Le varianti sono praticamente infinite: alta, bassa, laterale, con frangia o treccia incorporata.

E poi c’è lo chignon, un’acconciatura elegante e raffinata, ideale per le cerimonie e le occasioni speciali. Anche questa può essere realizzato in diverse varianti: lo chignon classico, quello morbido, con trecce o accessori. È ideale per chi ha i capelli lunghi e folti, ma al contrario della coda richiede un po’ più di destrezza e di manualità.

Consigli per la cura dei capelli

Idratare i capelli è fondamentale per mantenerli sani e lucenti sempre, specialmente in estate. Utilizza shampoo e balsamo idratanti, e applica maschere nutrienti regolarmente. Molto importante poi è proteggere i capelli dai raggi UV del sole, per evitare che si secchino e si sfibrino. Utilizza sieri e spray per capelli con filtro solare, e indossa un cappello o una bandana quando ti esponi al sole. Per quanto riguarda i prodotti per lo styling, utilizzali con moderazione per evitare di danneggiare la chioma, e scegli sempre prodotti di qualità e che siano adatti al tuo tipo di capello.