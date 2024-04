Piega da sogno anche a casa tua: con l’asciugacapelli GHD smetterai di andare dal parrucchiere

Noi donne sappiamo bene quanto la piega possa influire non poco sul nostro umore, non c’è nulla infatti che una donna non possa superare con una chioma brillante, lucente e curata. Possiamo dire a tutti gli effetti come sia una sorta di superpotere che si attiva spazzolata dopo spazzolata, sarà per questo se adoriamo farci coccolare dal parrucchiere? Probabilmente sì, ma lo sapevi che puoi ottenere gli stessi risultati direttamente a casa tua grazie all’asciugacapelli della GHD?

Non è un mistero, infatti, che il giusto phon possa fare miracoli anche sulla chioma più indomita di tutte, ecco perché serve scegliere prodotti di qualità brevettati per risultati efficienti anche sui capelli più difficili da trattare. A maggior ragione che il tempo a casa è sempre troppo poco, serve un’asciugacapelli che sia al contempo pratico e veloce e che dimezzi i tempi davanti allo specchio per un risparmio pure in bolletta più che gradito. Ecco perché oggi vorremmo consigliarti un asciugacapelli da sogno a un prezzo davvero irrisorio.

Non il solito asciugacapelli: ti innamorerai del phon GHD

Oltre a ridurre drasticamente il tempo di asciugatura (può raggiungere il flusso d’aria anche i 120 km/h), questo gioiellino è sviluppato dai migliori fisici, ingegneri e professionisti dello styling; infatti, l’asciugacapelli professionale GHD Helios garantisce una piega impeccabile grazie all’avanzata tecnologia a ioni che riduce drasticamente l’effetto crespo per capelli il 30% più luminosi e 3 volte più lisci e setosi.

Il flusso d’aria concentrato e uniforme consente inoltre un’asciugatura delicata sulle lunghezze, evitando così il rischio di danni o di rottura specialmente sulle punte più fragili che risulteranno così morbidissime al tatto. E come se non bastasse è anche semplicissimo da usare: il design ergonomico, infatti, permette di essere usato anche dalle persone mancine rendendo l’utilizzo dell’asciugacapelli estremamente confortevole. E se la presa dovesse essere abbastanza lontana dallo specchio, il cavo di 3 metri garantisce una maggiore flessibilità per una piega senza stress in qualsiasi punto della casa.

Ma non ti abbiamo ancora detto cosa rende questo asciugacapelli, già di per sé il top trattandosi di un prodotto a marchio GHD, praticamente perfetto: è dotato di tecnologia del sistema acustico su misura, il che significa bassi livelli di rumorosità, tanto da poter continuare ad ascoltare le tue canzoni preferite anche una volta uscita dalla doccia. Insomma, si tratta di una scelta eccellente per chiunque cerchi un prodotto di alta qualità, efficace e facile da utilizzare.

Pur trattandosi di un prodotto di punta e raccomandato da tutti gli hair-stylist però, è importante non commettere mai e poi mai questo errore prima di asciugare i capelli. Non sottovalutare l’importanza di un termoprotettore di qualità come il ghd Bodyguard: in fase di pre-asciugatura, infatti, questo prodotto protegge la chioma dal calore del phon, che potrebbe seccare o peggio bruciare le lunghezze, creando una pellicola protettiva intorno al capello. Basta spruzzarne un po’ su tutta la chioma (qui trovi tutti i consigli utili) dopo aver tamponato i capelli con l’asciugamano e anche la chioma più secca e sfibrata tornerà a brillare.

