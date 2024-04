Tutto quello che c’è da sapere sulla capsule collection Victoria Beckham X Mango, che sarà rilasciata tra pochissimi giorni.

Victoria Beckham ha svelato la sua capsule collection per Mango, un perfetto connubio tra il classico lusso e stile britannico e il design contemporaneo. La collezione sarà disponibile per l’acquisto da martedì 23 aprile, quindi segnate questa data in calendario, perché è destinata a diventare uno dei veri must-have della stagione.

È l’ultima, in ordine cronologico, di una lunga serie di collaborazioni di Mango con altri marchi, artisti e talent, come Simonmiller, Camille Charrière e Pernille Teisbaek. Il lancio della capsule coincide con il 40° anniversario del brand fondato nel 1984 a Barcellona dai fratelli Isak e Nahman Andic.

Victoria Beckham X Mango, lo stile iconico incontra l’accessibilità

La collaborazione tra Victoria Beckham e Mango rappresenta un altro significativo passo nel panorama della moda. Dimostra come l’abbattimento delle barriere tra alta moda e prêt-à-porter sia possibile, creando collezioni di alta gamma accessibili a un pubblico più ampio. L’unione di queste due icone dunque non è solo un evento di grande rilevanza nel mondo fashion, ma anche un’ispirazione per tutti perché dimostra che la moda può essere democratica e inclusiva, senza sacrificare l’eleganza e la qualità.

La collezione è caratterizzata da un approccio sartoriale attento e originale, abiti femminili e maglieria versatile, e comprende anche borse, scarpe e accessori. Un connubio perfetto tra stile iconico e accessibilità. Da un lato, l’eleganza senza tempo e la sartoria impeccabile di Victoria Beckham, stilista britannica di fama internazionale. Dall’altro, la modernità e l’approccio democratico di Mango, brand di riferimento per la moda contemporanea.

Cosa aspettarsi dalla collezione? La promessa è di una linea ricca di capi sartoriali precisi con un tocco in più, abiti femminili e maglieria versatile, completata da borse, accessori e scarpe di tendenza. Le prime immagini rivelano la silhouette caratteristica degli abiti di Victoria Beckham: profonde V, linee a trapezio e dettagli lusinghieri che esaltano la femminilità.

La collezione Victoria Beckham x Mango rappresenta un’occasione unica per accedere allo stile sofisticato della stilista britannica a un prezzo accessibile. Un vero e proprio must-have per la stagione, che promette di conquistare il cuore di fashioniste e appassionate di tutto il mondo.

Non ci resta dunque che attendere il 23 aprile per scoprire tutti i dettagli di questa collaborazione eccezionale. Nel frattempo, Mango ci tiene con il fiato sospeso rilasciando teaser accattivanti e immagini evocative sui suoi canali social. La capsule collection Victoria Beckham x Mango è pronta a conquistare il guardaroba di tutte le donne che amano lo stile raffinato e l’accessibilità. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità su questa collaborazione imperdibile!

Victoria Beckham, da popstar a stilista di successo

Victoria Beckham, nata Adams, è un’icona britannica che ha conquistato il mondo in due vesti distinte: prima come cantante nelle Spice Girls, poi come stilista di successo con il suo omonimo brand. Nata nel 1974, Victoria ha raggiunto la fama internazionale a fine anni ’90 come “Posh Spice” nell’iconica girl band femminile che ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale e un’influenza culturale per la generazione delle adolescenti.

Dopo lo scioglimento delle Spice Girls nel 2000, Victoria ha intrapreso una carriera da solista, pubblicando due album. La sua passione per la moda però l’ha portata a esplorare nuovi orizzonti. Nel 2004, ha lanciato la sua linea di jeans in collaborazione con Rock & Republic, ottenendo un successo immediato. Così nel 2008 Victoria ha fondato il suo marchio di moda omonimo, con l’obiettivo di creare abiti eleganti e sofisticati. Le sue collezioni comprendono abiti, capispalla, accessori e una linea di jeans di alta gamma. Lo stile di Victoria Beckham è caratterizzato da linee pulite, tagli sartoriali e una palette di colori neutri. Apprezzate per la loro raffinatezza e sensualità, le sue creazioni sono indossate da celebrità e donne di tutto il mondo.

Il brand ha ottenuto un grande successo nel mondo della moda. Nel 2011, Victoria è stata nominata “Stilista britannico dell’anno” ai British Fashion Awards. Nel 2017 è stata nominata dalla Regina Elisabetta II Officer of the Order of the British Empire per il suo contributo all’industria della moda e per il suo impegno umanitario con l’Unicef e la Croce Rossa.

Il suo marchio è presente in oltre 400 boutique in tutto il mondo e genera un fatturato di milioni di euro. Victoria è anche un’imprenditrice di successo con una linea di fragranze, una collezione di occhiali da sole e una collaborazione con il marchio di cosmetici Estée Lauder. È sposata con il calciatore David Beckham dal quale ha avuto quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven.