Pelle perfetta ovunque: con la crema idratante CeraVe ora puoi

Sappiamo bene come 24 ore al giorno siano davvero poche: abbiamo, infatti, sempre così tante cose da fare ogni giorno, che il tempo a disposizione non basta mai. Se ci sono “compiti” però che, volenti o nolenti, assolviamo ogni giorno come studiare o lavorare, su altri invece siamo più morbide, ma la linea sottile tra poco tempo e trascuratezza è davvero labile. E così capita che ci si dimentichi tra le altre cose di prendersi cura di sé, col kit da viaggio CeraVe però sarà impossibile.

In tutte le skincare anche quelle minimal, la crema idratante e un buon detergente viso non devono mancare mai e poi mai, stiamo parlando, infatti, del minimo indispensabile per un aspetto fresco e curato a lungo. Se il detergente, infatti, è fondamentale per pulire la pelle in profondità rimuovendo lo sporco depositatosi in superficie (tra trucco, sudore e inquinamento c’è solo l’imbarazzo della scelta) e purificandola dalle cellule morte, la crema idratante crea un film idrolipidico che protegge la pelle dagli agenti esterni donando all’incarnato luce ed elasticità.

E col kit da viaggio non avrai più scuse per non prenderti cura di te in qualsiasi momento. Che sia per un viaggio di lavoro, di piacere o ancora che tu dorma dal tuo lui o dalla tua migliore amica, potrai portare sempre con te i tuoi prodotti preferiti in una comoda versione pocket adatta a qualsiasi beauty.

Non rinunciare mai alla crema idratante CeraVe: perché è la coccola quotidiana che fa bene alla pelle

Sono molte però a dimenticare come oltre al viso sia importante prendersi cura anche del resto del corpo, perché allora non giocare d’astuzia comprando insieme al kit viaggio anche la mitica crema idratante CeraVe? Ottima anche per pelli molto secche, questa crema facilita il ripristino delle condizioni migliori della pelle già dalla prima passata e garantisce un’idratazione profonda fino a 48 ore grazie alla tecnologia brevettata MVE che rilascia ingredienti idratanti per ben due giorni dalla sua applicazione su gambe, braccia e anche viso.

Questa crema “universale” un’inedita formula 2 in 1, infatti, è adatta anche per la pulizia quotidiana del viso che apparirà sin da subito senza rossori e più rimpolpato. Formulata con tre Ceramidi essenziali e Acido Ialuronico (meglio conosciuto come elisir di lunga giovinezza) per idratare efficacemente la pelle, la crema si assorbe facilmente senza lasciare quella fastidiosa sensazione di unto e combatte le rughe e tutti gli inestetismi del viso (come macchie e sfoghi) in pochissimo tempo. Ma sai come applicarla al meglio su tutto il corpo?

Fermo restando che la crema CeraVe la puoi usare ogni volta che ne senti il bisogno​ perché contiene solo ingredienti dermatologicamente testati e che rispettano qualsiasi tipo di cute (dalla più sensibile a quella più grassa), per un’efficacia maggiore sarebbe meglio applicare la crema idratante sul corpo tutti i giorni e soprattutto più volte al giorno. I momenti migliori sono ovviamente la mattina e la sera, anche se sarebbe meglio applicare una dose generosa del prodotto subito dopo la doccia (qui ti spieghiamo perché), ovvero quando la pelle è ancora umida e può assorbire al meglio tutti i principi nutritivi.

Chedonna.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.