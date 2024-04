Swarovski ci regala un tuffo nel mondo immaginario degli abissi oceanici con la campagna Primavera Estate 2024 con Irina Shayk.

La collezione Swarovski Primavera Estate 2024 si ispira all’oceano e alle mitiche creature che lo popolano. La campagna, realizzata dal celebre fotografo Steven Meisel, vede come protagoniste le iconiche top model Irina Shayk e Karlie Kloss. Insieme a loro anche Fei Fei Sun, Imaan Hammam e Abby Champion.

Un cast di muse moderne che incarnano forza, grazia, creatività, stravaganza, energia ed emancipazione. Il risultato? Una fantastica campagna che ci trasporta in una magica realtà sottomarina, dove brillano le creazioni della maison austriaca di gioielleria.

Swarovski, la campagna Primavera Estate 2024

Trasformate dal trucco della celebre make up artist Pat McGrath e dalle acconciature di Guido Palau, le modelle assumono le sembianza di sirene degli abissi. E negli scatti della campagna fanno sfoggio degli affascinanti gioielli della collezione. Stelle marine modellate con il tipico savoir-faire di Swarovski, conchiglie impreziosite da cristalli azzurri e perle scintillanti che evocano la luce che danza sulla superficie del mare.

La bellezza carismatica di Irina Shayk è illuminata da strati di gioielli Hyperbola, realizzati in preziosi cristalli nelle tonalità del bianco intrecciati in forme scultoree dal potere ipnotico. E dai gioielli della linea Millenia dai tipici cristalli ottagonali, che nella collezione Primavera Estate 2024 vengono reinterpretati nel tipico rosa Swarovski.

Rievocando la luce del sole che danza sull’oceano, i motivi a conchiglia mettono in risalto la grazia delle perle di cristallo Swarovski nei nuovi gioielli Idyllia, intarsiati con i lucenti cristalli in tonalità marine.

Ancora una volta, Swarovski con la campagna Primavera Estate 2024 si distingue per la sua capacità di coniugare il lusso e l’eleganza dei suoi gioielli con un immaginario fiabesco. Attraverso questi scatti suggestivi, Swarovski ci invita a immergerci in un mondo incantato. Un universo sottomarino dove la bellezza dell’oceano si fonde con il luccichio di suoi iconici cristalli. E ci regala un’atmosfera di magia e raffinatezza che incanta e ispira.

Il segreto dietro la brillantezza dei cristalli Swarovski

Originariamente specializzata nella produzione di oggetti e lampadari in cristallo, Swarovski ha rapidamente guadagnato fama mondiale per la sua maestria artigianale e la qualità dei suoi prodotti. Il suo fondatore, il boemo Daniel Swarovski, ha ideato un particolare cristallo la cui composizione è segreta. Nel 1892 ha brevettato anche una speciale macchina per tagliarlo. E tre anni più tardi, nel 1895, ha fondato l’azienda.

Nel corso degli anni, Swarovski ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo gioielli, accessori moda, oggetti d’arredamento e molto altro ancora. I suoi cristalli, dalla straordinaria brillantezza e lucentezza, sono divenuti un simbolo di lusso e stile. Con una storia che va avanti da quasi 130 anni, Swarovski è oggi un’icona del design, e continua ad innovare e ad ispirare con la sua creatività senza tempo.