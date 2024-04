La mania del beauty sta contagiando sempre più star. Ecco chi sono le attrici, cantanti e influencer che hanno un loro brand di bellezza.

Come anticipato qualche giorno fa, i cosmetici Haus Labs, il beauty brand fondato da Lady Gaga, stanno per arrivare anche in Italia. Ma Stefani Germanotta non è l’unica donna famosa ad aver lanciato una sua linea di bellezza. Sono infatti sempre più numerose le attrici e le cantanti che scelgono di creare un loro brand, che si tratti di prodotti per il make up o per la cura della pelle e dei capelli.

L’ultima in ordine di tempo è Rita Ora, che due giorni fa ha annunciato su Instagram il lancio della sua nuova linea per la cura dei capelli Typebea, che avverrà a fine aprile. Sei curiosa di scoprire le altre linee make up create negli ultimi anni dalle star della musica e del cinema?

Da Gwyneth Paltrow a Lady Gaga, le linee beauty delle star

Negli Stati Uniti una delle antesignane della cura della pelle è stata l’attrice Gwyneth Paltrow. Da anni vegana e attenta all’ambiente, la Paltrow ha creato Goop, un brand che si occupa di benessere e bellezza a 360 gradi e include anche prodotti skin care e per il trucco.

I prodotti sono preparati con ingredienti naturali e formule organiche, e sono non testati su animali. Attenta alla sostenibilità e all’ambiente anche l’attrice Jessica Alba che nel 2015 ha lanciato Honest Beauty, una linea di make up bio sostenibile creata anche questa con ingredienti di origine naturale.

Le sorelle del clan Kardashian

Poteva mancare tra le star che hanno lanciato le loro linee beauty l’onnipresente Kim Kardashian? Ovviamente no, e infatti la star dei reality e dei social nel 2017 ha annunciato il lancio del suo brand di cosmetici, KKW Beauty. Molti anni prima, però, nel 2014 e quindi appena diciottenne, la sorella Kylie Jenner aveva fondato la sua Kylie Cosmetics, un brand che offre una vasta gamma di prodotti make-up.

Rossetti, lucidalabbra, illuminanti, bronzer, blush e tanto altro interamente vegani e cruelty free. Sulla scia del successo ottenuto, nel 2019 la Jenner ha lanciato anche Kylie Skin, un marchio interamente dedicato alla cura della pelle.

I beauty brand delle cantanti, da Madonna a Jennifer Lopez

Oltre ad attrici e influencer, il mondo del beauty ha attirato anche star della canzone famosissime come Madonna, Rihanna e Jennifer Lopez. L’eterna Material Girl è ormai da anni lanciata nel mondo della cosmesi con una sua linea di trattamenti per il viso, MDNA Skin. E nell’autunno del 2017 anche la super popstar Rihanna, dopo aver collaborato più volte con MAC Cosmetics, ha lanciato la sua linea di make up Fenty Beauty. Un marchio che si propone di “parlare a tutte le donne”, e si focalizza su un’ampia gamma di carnagioni tradizionalmente difficili da truccare creando delle tonalità universali. Nel 2020 poi Rihanna ha allargato l’offerta ai prodotti per la cura della pelle con Fenty Skin.

Nell’autunno del 2020 poi è stata la volta di Jennifer Lopez, che ha lanciato il suo marchio JLo Beauty. Uno dei cavalli di battaglia del brand è la maschera “That limitless glow”. È imbevuta del siero “That JLo Glow” per un’idratazione profonda. Inoltre è arricchita da un concentrato di olio di oliva e fermenti derivati dal saké giapponese per rendere la pelle più compatta, luminosa e distesa.

Sempre nel 2020 ha annunciato il lancio di una linea beauty anche Selena Gomez. La cantante l’anno scorso ha esteso l’offerta della sua linea di make up Rare Beauty anche alla skin care, che comprende una vasta gamma di prodotti pensati per lenire e coccolare la pelle.

Tra le star che hanno lanciato una linea di beauty ricordiamo anche Ariana Grande con il suo marchio r.e.m. Beauty e l’attrice di “Stranger Things” Millie Bobby Brown con la sua linea Florence by Mills. Nel nostro Paese la moda di creare delle linee beauty non sembra aver attecchito tra le star. Fa eccezione Michelle Hunziker, svizzera di nascita ma italianissima ormai da anni, che nel 2018 ha lanciato Goovi. Il nome del brand, che offre cosmetici naturali per il trucco, per la cura della pelle e dei capelli e anche per la casa, nasce dall’abbreviazione di Good Vibes. Cioè “vibrazioni positive”, come il sorriso che splende sempre sulle labbra di Michelle.