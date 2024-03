Finalmente disponibili anche in Italia i prodotti Haus Labs By Lady Gaga. Una linea make up high tech, inclusiva e formulata con ingredienti vegani.

Dopo il lancio di Haus Labs by Lady Gaga lo scorso anno presso Sephora UK, il marchio di bellezza sarà disponibile anche in Italia in esclusiva da Sephora dal 26 marzo in negozio e in anteprima sull’app Sephora dal 22 marzo.

Haus Labsm il beauty brand lanciato nel 2018 da Lady Gaga ha una storia particolare, come raccontato dalla stessa artista. La linea, infatti, è stata creata ricordando i primi tempi della sua carriera come cantante. All’epoca, prima degli spettacoli, Lady Gaga andava in giro per i negozi e le farmacie di New York per acquistare i suoi prodotti make-up.

Haus Labs By Lady Gaga, i prodotti make up anche in Italia

Haus Labs è un marchio di make-up artistico che offre prodotti di alta qualità, innovativi, high-tech e dalle prestazioni esclusive, formulati con ingredienti accuratamente selezionati. Tra questi, il fondotinta Triclone Skintech Foundation, divenuto un successo virale su TikTok con oltre 9,7 miliardi di visualizzazioni.

I prodotti del beauty brand di Lady Gaga sono vegani e inclusivi. Haus Labs celebra infatti tutte le età, forme, dimensioni, etnie, generi, identità sessuali e orientamenti. Nella linea, che finalmente dal 26 marzo è disponibile anche in Italia da Sephora, oltre al fondotinta troviamo tutto l’occorrente per un make up da sogno.

Dal pennello per tamponare e sfumare il fondotinta con controllo e facilità ai correttori Triclone Skin Tech Concealer. Leggeri, a lunga tenuta, illuminano e nascondono visibilmente con una coprenza da media a consistente. E poi la cipria Bio Blurring Loose Powder per sfumare, controllare l’effetto lucido e fissare il trucco… una cipria universale, infusa con il complesso HausTech Powered, con arnica fermentata e squalano di origine vegetale.

Da provare anche gli illuminanti Bio Radiant Gel-Powder Highlighter con 10 tonalità radiose che vanno da Chocolate Opal (marrone caldo), Raw Amber (rame) e Rose Quartz (magenta chiaro) a Moonstone (argento chiaro) per far risplendere l’incarnato. La luce inonda la pelle di un bagliore setoso e sembra scaturire dall’interno… Standing ovation per la sua scorrevole formula ibrida polvere-gel, con arnica fermentata ed estratto di vite d’argento, per nascondere imperfezioni e rossori, illuminare e levigare.

I prodotti per occhi e labbra

Per le labbra ci sono gli olii Phd Lip Oil dalla formula super lucida ma non appiccicosa, formulato con collagene vegano e olio di fico d’India. Disponibili nei colori Shocking pink, Orange Mécanique, Gourmand grenadine ed anche semplicemente trasparente.

E poi i rossetti liquidi Atomic Shake Lip Lacquer, ultra resistenti al trasferimento, formulati con il complesso HausTech Powered™ con alghe marine, combinato con il rossetto Shine Boost, per una luminosità scintillante! Con una sola passata, la bocca è ricoperta di colore e non è necessario riapplicarlo.

Per il contorno labbra, Haus Labs propone le matite Le Monster Lip Crayon cremose e super maneggevoli. Sono formulate con olio di mango, ceramidi e acido ialuronico. Assicurano morbidezza, idratazione e comfort, ma soprattutto rivestono il sorriso in 12 colori unici.

Per rivestire le palpebre di splendide tonalità, sia forti che vibranti, c’è Optic Intensity Eco Eyeliner super pigmentato, con vitamina E, olio di argan e una base kajal. La sua pratica punta in gel scivola facilmente e garantisce un makeup a lunga durata e waterproof.