Se bella vuoi apparire, inutile soffrire: usa la crema depilatoria

Finalmente è arrivata la primavera: la natura si risveglia, le giornate si allungano, il clima diventa più mite e i vestiti da indossare diminuiscono vertiginosamente. Se fino a qualche settimana fa, infatti, ci potevamo “proteggere” sotto strati di pile, calze, jeans, maglioni e giubbotti fino alle caviglie, ben presto gonne corte, vestitini leggeri, camicette e pantaloncini faranno la loro comparsa ricordandoci come sia ritornato quel periodo dell’anno in cui non si può fare a meno della ceretta sulle gambe.

Per quanto depilarsi alla fine sia una scelta personale e che nulla deve avere che fare col cambio delle stagioni o con le mode del momento, è indubbio che chi si depila di solito è più indulgente in inverno e più meticolosa con l’arrivo delle prime giornate di sole. Anche perché, inutile negarlo, a meno che non si ricorra al laser (che comunque costa e non è detto sia sempre efficace) al 100%, la scelta ricade nove volte su dieci proprio sulla ceretta.

Perché soffrire però quando si può optare per la crema depilatoria? Pensata per indebolire la struttura cheratinica del pelo, passata dopo passata la crema depilatoria permette di distruggere tutti i legami chimici che rendono forte il pelo senza soffrire a causa dello strappo non sempre gentile dell’estetista. Approfondiamo meglio i vantaggi e gli svantaggi delle creme depilatorie in questo articolo, ma insomma, il succo è che diventa inutile provare dolore, specialmente se con la crema depilatoria per pelli sensibili della Veet rimuovi subito ogni pelo lasciando la pelle idratata ed esfoliata a lungo.

Crema depilatoria: la soluzione smart e pratica che ti farà dimenticare la ceretta

Sono sempre di più le donne (e anche gli uomini) che usano la crema depilatoria al posto della ceretta e oltre alla soglia del dolore – aspetto questo non da poco – la crema depilatoria convince anche per il suo doppio effetto. Non solo, infatti, rimuove il pelo, ma lo assottiglia di volta in volta sempre di più fino a che non “scomparirà” del tutto. Va detto inoltre che, rispetto alla ceretta, è anche più semplice da usare, soprattutto nelle zone meno visibili e che rischiano di rimanere con chiazze di peli, non proprio il massimo.

Pratica e indolore, puoi usare la crema depilatoria per pelli sensibili della Veet comodamente a casa tua quando e come vuoi col pratico erogatore. Ma non solo. Grazie alla sua fragranza aloe vera e viola i cattivi odori persistenti saranno solo un ricordo lontano. Se vuoi invece una pelle al tatto simile alla seta, allora non puoi di certo lasciarti sfuggire sempre la crema depilatoria Pure nella versione tubetto per gambe, ascelle, zona bikini e braccia liscissime, sempre del marchio Veet.

E che dire invece dell’innovativa crema depilatoria della Veet pensata proprio per gli uomini? Grazie alla sua formula arricchita e rinnovata, è l’alleato beauty perfetto per depilare rapidamente e in maniera efficace tutto il corpo più che liscio al tatto. Ma non solo. Anche la ricrescita sarà più morbida per una depilazione easy e indolore. Dirai addio alla ceretta e ai peli incarniti una volta per tutte.

Chedonna.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.