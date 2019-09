La crema depilatoria è un metodo di depilazione indolore e rapido rispetto alla ceretta, ma molte donne non sono a conoscenza dei lati negativi. Scopriamoli

Crema depilatoria Fonte: Istock-Photos

La depilazione è un argomento che interessa tantissime donne, soprattutto durante la stagione estiva, perchè ci si scopre molto di più, sia al mare che indossando i vestiti al lavoro o ad una serata tra amiche. Mostrare la pelle molto liscia e morbida infatti, non è sempre semplice soprattutto la scelta della tecnica più giusta da scegliere per eliminare i peli superflui. Si può scegliere tra la crema depilatoria, la ceretta, il rasoio o l’ epilatore elettrico, ma la crema depilatoria è largamente impiegata dalle donne, non solo per eliminare i peli superflui dalle gambe.

Scopriamo perchè utilizzare la crema depilatoria e tutti i vantaggi e i svantaggi.

La crema depilatoria: perchè sceglierla

In commercio esistono diversi prodotti per eliminare i peli superflui, dalla lametta per le donne che non hanno tempo, alla ceretta. La scelta della crema depilatoria è una delle soluzioni più utilizzate soprattutto per le donne che desiderano risultati un pò più duraturi rispetto alla lametta, ma non di certo rispetto alla ceretta. Si può anche depilare con gli epilatori di ultima generazione, oltre che con il classico rasoio.

Le creme depilatorie sono una valida alternativa per le donne che hanno una bassa soglia del dolore e che temono il dolore della ceretta o dell’epilatore elettrico. Infatti le creme sono tra le più scelte per chi desidera una depilazione veloce ed indolore.Purtroppo non si elimina il pelo alla radice, non si agisce sul bulbo che lo genera, quindi si va letteralmente a tagliere il pelo che emerge dall’epidermide, cosa che non accade con la ceretta, che elimina il pelo dalla radice.

In commercio ci sono diverse creme depilatorie specifiche per ciascuna parte del corpo:

viso : più delicata e adatta ad eliminare anche i peli più corti e sottili;

: più delicata e adatta ad eliminare anche i peli più corti e sottili; braccia ;

; gambe ;

; ascelle ;

; inguine;

E’ importante che ogni zona del corpo venga trattata con una crema depilatoria specifica studiata per quella parte per garantire risultati migliori. Molte donne, però acquistano solo due tipi di crema depilatoria:

per il viso, per il corpo.

Vantaggi e svantaggi

Come un pò tutti i prodotti di cosmesi ci sono sempre i pro e i contro durante l’utilizzo, scopriamoli insieme.

Vantaggi:

velocità: agisce in poco tempo;

agisce in poco tempo; semplicità nell’utilizzo: perchè non richiede particolari strumenti, ma solo la spatolina che viene data in dotazione;

perchè non richiede particolari strumenti, ma solo la spatolina che viene data in dotazione; è indolore:e inoltre non favorisce l’irrobustimento dei peli, perchè il bulbo che li genera non viene toccato.

I svantaggi sono legati soprattutto alla composizione chimica perchè possono verificarsi le seguenti reazioni:

allergiche : come eruzioni cutanee;

: come eruzioni cutanee; prurito ;

; forte arrossamento ;

; bruciore;

Queste reazioni, si possono verificare soprattutto nelle zone trattate, quindi è un trattamento che andrebbe evitato soprattutto per le donne che soffrono di allergie o che hanno la pelle molto sensibile.

Il consiglio è di fare una prova su una piccola porzione di pelle con la crema depilatoria prima di utilizzarla dappertutto e poi valutarne la reazione.

