Con la nomina di Alessandro Michele come nuovo direttore creativo, Valentino, dopo l’addio di Pierpaolo Piccioli, entra in una nuova era.

La storica casa di moda italiana Valentino ha un nuovo direttore creativo: Alessandro Michele. La maison ha diffuso la notizia con un comunicato che ha suscitato grande curiosità, anche se il nome di Michele era già nell’aria poche ore dopo l’addio di Pierpaolo Piccioli.

Noto per il suo straordinario talento e la sua visione unica, Alessandro Michele, fino all’anno scorso alla guida di Gucci, porterà la sua creatività e la sua profonda comprensione del mondo della moda nel cuore di Roma, sede creativa della maison fondata nel lontano 1960.

Alessandro Michele nuovo direttore creativo di Valentino

Con il suo nuovo ruolo, Michele si propone di mantenere viva l’essenza e l’eleganza intramontabile di Valentino Garavani, fondatore della maison, rileggendo i suoi codici couture attraverso la sua straordinaria prospettiva e ricca esperienza nel settore. La sua nomina segna l’inizio di un nuovo viaggio per maison Valentino, volto a far brillare nel mondo i valori unici del brand e il suo patrimonio couture.

La nomina di Alessandro Michele è stata accolta con grande entusiasmo e aspettative. Rachid Mohamed Rachid, Chairman di Valentino, ha espresso la sua fiducia nel talento eccezionale di Michele e nelle grandi ambizioni per la maison. Anche Jacopo Venturini, CEO di Valentino, ha sottolineato il suo entusiasmo nel tornare a lavorare con Michele, definendolo «un sogno che si avvera». Venturini ha lodato Michele per la sua straordinaria capacità di coniugare pragmatismo e sensibilità creativa, sottolineando il suo contributo alla promessa di nuove fioriture per la maison.

L’«inchino a braccia aperte»di Michele

Da parte sua, Alessandro Michele ha espresso «l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola “bellezza” in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia». Il nuovo direttore creativo ha dichiarato: «Oggi cerco le parole più adatte per dire la gioia, per renderle omaggio: i sorrisi che scalciano in petto, il senso di profonda gratitudine che accende gli occhi, quel momento prezioso in cui necessità e bellezza si tendono la mano. La gioia è però cosa talmente viva che temo di ferirla, dicendola. Che basti quindi il mio inchino a braccia spalancate per celebrare, in questo inizio di primavera, la vita che si rigenera e la promessa di nuove fioriture».

La prima collezione di Alessandro Michele per Maison Valentino sarà presentata durante la Paris Fashion Week Primavera Estate 2025. La sfilata si preannuncia un evento epocale, da segnare in agenda.