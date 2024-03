Si è conclusa dopo 25 anni la collaborazione di Pierpaolo Piccioli alla direzione creativa di Valentino. Chi sarà il suo successore?

Venerdì 22 marzo è arrivato l’inaspettato addio di Pierpaolo Piccioli a Valentino. Un evento che segna la fine di un’era per la Maison romana, che sotto la guida del designer ha conosciuto un successo strepitoso e una risonanza globale senza precedenti.

Entrato in Valentino nel 1999, Pierpaolo Piccioli ha affiancato per anni il fondatore Valentino Garavani, assorbendone la filosofia e l’amore per l’alta moda. Nel 2016, ha assunto la direzione creativa, imprimendo sulla Maison un’estetica unica e riconoscibile.

Pierpaolo Piccioli, le collezioni più belle per Valentino

Le sue collezioni, caratterizzate da un’eleganza senza tempo, da un uso magistrale del colore e da una costante ricerca di innovazione, hanno conquistato il pubblico internazionale, elevando Valentino a nuovi vertici di successo e prestigio. A Pierpaolo Piccioli si deve l’introduzione, nella collezione FW22/23, del rosa Valentino PP Pink, divenuto un colore Pantone. Ma anche la rivisitazione della cravatta al femminile, nella collezione Valentino Black Tie FW23/24.

Come dimenticare poi la spettacolare sfilata Haute Couture Valentino The Beginning, presentata sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma nel luglio 2022? Un evento che ha riportato la Città Eterna ai fasti della Dolce Vita, con un parterre di Vip del calibro di Anne Hathaway, Zendaya, Gwyneth Paltrow, Naomi Campbell, Anna Wintour e Laura Pausini?

L’ultima collezione di Piccioli per Valentino è quella presentata alla Paris Fashion Week appena tre settimane fa. Una collezione dominata dal nero, Valentino Le Noir, appunto. Un colore raffinato per una collezione tra sensualità e rigore, che ora però suona quasi come un presagio di quanto accaduto venerdì 22 marzo.

Valentino, chi sarà il nuovo direttore creativo?

Al momento, il successore di Piccioli non è ancora stato annunciato. Tra i rumors più insistenti circolano i nomi di Marco De Vincenzo, attualmente al timone di Etro, e quello di Giambattista Valli, designer romano di base a Parigi, noto per le sue creazioni romantiche e femminili. Si fanno anche i nomi della direttrice creativa di Dior Maria Grazia Chiuri e di Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci.

Il futuro al momento è incerto, ma di sicuro l’eredità di Pierpaolo Piccioli in Valentino rimarrà indelebile. La sua sensibilità artistica e il suo talento visionario hanno contribuito a scrivere un capitolo fondamentale nella storia della moda italiana. Cosa riserverà il futuro per Valentino? Solo il tempo lo dirà. Ma una cosa è certa: l’era di Pierpaolo Piccioli ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda.