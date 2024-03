Le offerte della Festa di Primavera Amazon per la tua Skincare

Ancora un giorno per approfittare delle offerte della Festa di Primavera Amazon, che andranno avanti fino alle 23:59 di oggi 25 marzo e fino a esaurimento scorte. Oggi vogliamo soffermarci sull’importanza della skincare, cioè la cura e il benessere della propria pelle. Abbiamo preparato per voi una selezione delle migliori creme e sieri in super sconto, che vi aiuteranno a rigenerare le cellule del vostro viso con prodotti naturali e dalla resa immediata.

COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence: la pelle non è stata mai così viva

Tra i prodotti che vi suggeriamo c’è sicuramente COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence, un’essenza viso con il 96.3% di bava di lumaca. Questa regala un’idratazione a lunga durata e migliora la qualità della vostra pelle aumentandone la vitalità. Con la sua formula ripara e ringiovanisce la pelle secca e rallenta il suo processo di invecchiamento. Si tratta inoltre di un’essenza molto leggera che si assorbe rapidamente e regala alla pelle un colorito sano e naturale. La trovate in offerta a 15.16 euro e i risultati sono davvero garantiti.

Q1 Q-Acne Complex, crema anti acne con acido salicilico: i brufoli saranno un lontano ricordo

Soprattutto nella fase dell’adolescenza i brufoli sono un problema che ha colpito più o meno tutti. Per questo vi vogliamo consigliare la Q1 Q-Acne Complex, una crema anti acne con acido salicilico. Con questa riuscirete a rimuovere qualsiasi brufolo e passerà anche ogni tipo di rossore. La crema rimuove il sebo accumulato che va a ostruire il follicolo e in più sanifica la pelle rigenerandolo. L’applicazione è molto semplice e rapida, basta dosarne una piccola quantità sull’area che dobbiamo trattare. Si utilizza sia per l’acne giovanile che per quello ormonale. Lo sconto è del 10% e la possiamo prendere al prezzo di 19,71 euro.

Nivea Skincare, cofanetto regalo donna: un set per tutte le esigenze a prezzo bomba

La Nivea è sinonimo di assoluta competenza e qualità. Oggi vi proponiamo un cofanetto regalo per donna, Skincare illuminante, che vi mette a disposizione diversi prodotti. All’interno troveremo una crema viso nutriente, struccante occhi waterproof e burrocacao labbra Labello. La crema idratante viso è arricchita con olio di mandorla naturale e regala una pelle liscia e morbida. L’olio struccante è arricchito dalla Vitamina C e rimuove ogni tipo di trucco, anche quello waterproof. Il balsamo lascia le labbra morbide e giustamente idratate. Il prezzo è davvero di quelli da non farsi scappare con un’offerta al 16% di sconto, ve lo portate a casa per appena 11.24 euro.

COSRX Advanced Snail 92, crema tutto in uno: in un solo prodotto innumerevoli qualità

COSRX Advanced Snail 92 è una crema tutto in uno di altissima qualità. All’interno di un barattolo da 100 grammi troviamo secrezione idratante della mucina di lumaca filtrata al 92%. Si tratta di una crema idratante per il viso a lunga durata e a idratazione profonda e intensa, riesce a lenire la pelle irritata e che è diventata maggiormente sensibile in seguito a eruzioni cutanee. Crea inoltre una barriera idratante che rende l’aspetto dell’incarnato più corposo. In offerta al 20% rispetto al prezzo di listino, potete acquistarla per appena 15.90 euro.

Satin Naturel, set siero viso: idea regalo sia per lei che per lui

Tra i prodotti che hanno rapito la nostra attenzione c’è Satin Naturel un set di prodotti davvero straordinari. All’interno troverete acido ialuronico viso, siero Vitamina C e Siero retinolo viso. L’acido ialuronico per il viso è il segreto per una pelle perfettamente idratata e sempre giovane. Il siero Vitamina C invece è ricco di antiossidanti e aiuta a sbiadire quelle macchie scure in modo da riequilibrare il tono della nostra pelle. Si tratta di un regalo adatto sia per lei che per lui in quanto i prodotti sono tutti unisex. Lo sconto è del 15% e potete acquistare il tutto per appena 16.96 euro.

