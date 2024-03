Dalle nuance luminose alle sfumature più delicate e romantiche, ecco le tendenze per il trucco delle labbra per la primavera estate 2024.

Le tendenze trucco labbra per la primavera estate 2024 offrono una vasta gamma di colori e texture per tutti i gusti, da seguire per un look impeccabile. Le sfilate e i red carpet della primavera estate 2024 hanno decretato il trionfo di labbra protagoniste, con colori vibranti e texture innovative.

Ispiratevi alle tendenze del momento e create il vostro look labbra perfetto per la primavera estate 2024. Uno dei must-have per la stagione calda è l’effetto glow, ottenuto con gloss e balm idratanti che donano alle labbra un aspetto rimpolpato e sano. Le tonalità del rosa, pesca e corallo sono perfette per creare un look naturale e luminoso.

Labbra, le tendenze trucco per la primavera estate 2024

Per chi ama osare, le tonalità vitaminiche come l’arancione, il giallo e il verde acido sono perfette per dare un tocco di energia al look. Scegliete un rossetto matte o un gloss a lunga tenuta per un risultato impeccabile. L’effetto vinile è una delle tendenze trucco più hot della stagione: labbra lucide e brillanti, come se fossero rivestite da una patina di vinile, sono perfette per creare un look sofisticato e glamour.

Per un look romantico e delicato, optate per sfumature pastello come il rosa confetto, il lilla e il celeste. Scegliete un rossetto cremoso o un burro cacao colorato per un effetto naturale e a lunga tenuta.

Le labbra ombré, con una sfumatura più scura all’esterno e più chiara all’interno, sono una tendenza di grande impatto. Per ottenere questo effetto, utilizzate due rossetti di tonalità diverse o una matita labbra per delineare il contorno.

Il bordo labbra ben definito è un must-have per un look retrò e chic. In questo caso utilizzate una matita labbra dello stesso colore del rossetto per delineare il contorno con precisione. Per un look da sera più scintillante, applicate glitter e strass sulle labbra per un effetto wow. Scegliete colori metallizzati come l’oro, l’argento o il bronzo per un tocco di glamour.

Consigli per un trucco labbra impeccabile

Esfoliate le labbra regolarmente per renderle morbide e idratate.

Applicate un primer labbra prima del rossetto per aumentarne la tenuta.

Utilizzate un pennello per applicare il rossetto con precisione.

Definite il contorno labbra con una matita dello stesso colore del rossetto.

Idratate le labbra con un burro cacao o un gloss dopo il trucco.

Adesso non vi resta che scegliere il look che più vi rappresenta…pronte a conquistare con labbra da baciare?