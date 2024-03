Dal Rom-com core allo stile Office siren, le principali tendenze moda che domineranno il 2024 a cui ispirarsi per il proprio outfit.

La moda, come la storia, è fatta di corsi e ricorsi. È un eterno ciclo di ritorni e reinterpretazioni, e anche le tendenze moda 2024 seguono questo flusso. A rivelarci i quattro principali trend di quest’anno è l’ultima edizione report annuale “Year in Review” di Stileo, motore di ricerca di moda leader in Italia.

Nell’ultimo report la piattaforma ci rivela quali sono i parametri di moda che hanno dominato lo scorso anno, e individua le tendenze destinate a influenzare il mondo della moda per tutto il 2024. Dalle atmosfere romantiche del coquette al fascino vintage del grandpacore, passando per l’eleganza sensuale dell’Office siren e la spensieratezza della Rom-com core, ecco le quattro tendenze moda che faranno furore nei prossimi mesi.

Tendenze moda 2024, tra romantico e vintage

Le tendenze moda del 2024 vedono il trionfo di stili nostalgici, reinterpretati con un tocco moderno e dirompente, e offrono una varietà di stili per tutti i gusti.

Lo stile coquette, quel look che presenta elementi tipici della moda femminile, dal sapore ingenuo e vagamente malinconico, è in voga da quasi un anno e continua a dettare legge nel panorama fashion. Ispirato all’estetica romantica per eccellenza, si traduce in look che mescolano innocenza e sensualità, con capi come mini-dress, corsetti e gonne impreziositi da pizzi, fiocchi, cuori e perle. Per completare l’outfit non possono mancare le ballerine, specialmente nel modello Mary Jane, che hanno avuto un vero e proprio revival, crescendo del +25% in termini di ricerca sulla piattaforma.

Se l’anno scorso era esplosa la moda coastal grandmother, ovvero uno stile retrò caratterizzato da colori chiari e tessuti leggeri, quest’anno è il momento del suo corrispettivo maschile: il grandpacore. Immaginate un nonno alla moda, con gusti vintage e un po’ eccentrici. Il suo stile predilige cardigan, dolcevita, pantaloni in velluto e mocassini, in una palette di colori desaturati e retrò.

Il minimal e chic anni Novanta e Duemila per l’ufficio

Altra tendenza moda del 2024 è l’Office siren, uno stile minimal e chic, tipico della donna in carriera degli anni Novanta e Duemila, ma con una velata sensualità in più. Via libera dunque a camicette attillate, pencil skirt e decolleté, da abbinare all’immancabile blazer le cui ricerche in un solo anno sono cresciute del 125%.

Per ricreare questo look, si possono abbinare capi basic come la classica t-shirt bianca e un paio di pantaloni neri sartoriali ad un cardigan attillato in maglia, meglio se nelle tonalità del grigio o del nero. Importanti anche gli accessori e il beauty, come agli ormai iconici occhiali rettangolari da vista (i famosi bayonetta glasses), abbinati ad un makeup luminoso e labbra glossate.

Rom-com core: l’amore è nell’aria

Complice il revival delle commedie romantiche, la rom-com core è la tendenza moda perfetta per la primavera 2024. Ispirata agli outfit da ragazza della porta accanto delle rom-com anni 2000, questa moda celebra il romanticismo con slip dress in satin o seta, nelle tonalità pastello. Come ad esempio l’iconico abito sottoveste giallo di Kate Hudson in Come farsi lasciare in 10 giorni, o quello celeste sfoggiato più recentemente da Sydney Sweeney in Tutti tranne te, lo slip dress deve essere fasciante, di un tessuto luminoso come satin o seta e colorato.

Come rendere il proprio outfit rom-com core? Stileo suggerisce di incorporare al proprio outfit elementi iper-femminili come minigonne e cappotti con pelliccia eco. Il colore? Rosa, ça va sans dire! Chi invece preferisce uno stile più minimal può optare per un outfit romantico ma più basic, come jeans e camicia oversize completato dagli giusti accessori, come un paio di occhiali da sole e un basco.

Quale tra queste tendenze moda 2024 sceglierai per esprimere la tua personalità? Sperimenta, osa e divertiti a creare look unici e memorabili!