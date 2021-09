La camicia oversize è la tua passione? Ecco 5 modi per indossarla!

La camicia oversize è quel capo MUST-HAVE, evergreen, indispensabile, che devi assolutamente avere nel tuo armadio. Ma sai come utilizzarla? In questa guida di stile ti mostreremo 5 semplici modi per indossarla nel modo corretto!

Esistono quei capi nella moda che sono indispensabili. Che ti risolvono tutte le situazioni. Anche quando hai un impegno improvviso e non hai nessuna idea di che outfit indossare, quel capo ti salverà la vita. La guida di stile di oggi sarà incentrata proprio su un capo che rientra in questa tipologia. Quale? La camicia oversize! Ma essendo un capo basico e utilizzato da tantissime se non conosci i giusti trucchi rischi di creare un outfit semplice, e già visto. Con questa guida di stile targata CheDonna ti spiegheremo, anzi, ti insegneremo 5 semplici modi per utilizzare la camicia oversize nel modo corretto, ed essere super trendy! Pronta per la guida di stile? Partiamo!

Quante volte hai pronunciato la fatidica frase “oggi non so cosa mettere”, hai aperto il tuo armadio, hai preso il tuo capo preferito e hai creato un outfit trendy dal nulla? Tutto grazie a quel capo, il tuo preferito, che ti risolve ogni situazione in qualunque momento.

Parliamo allora di uno di questi capi, i “salvavita fashion” come molti li chiamano. Parliamo della camicia oversize.

La camicia oversize è quel particolare tipo di camicia di cotone, generalmente lunga fino ai fianchi, con colletto, bottoni e manica alla raglan, ossia con cucitura sotto alla spalla.

Questa particolare tipologia di camicia negli ultimi anni è stata tra i capi più venduti e ricercati in commercio proprio per la sua versatilità e praticità. Si può indossare in ufficio, per un aperitivo con le amiche, o per una passeggiata al parco con i bimbi, se sai come abbinarla.

Oggi infatti, con questa guida di stile, cercheremo di studiare insieme 5 modi semplici e veloci per indossare la camicia oversize, così da poterla utilizzare in tutte le salse!

Siete curiose? Ecco la guida di stile di CheDonna sulla camicia oversize!

I 5 modi più trendy per utilizzare la camicia oversize: non ne potrai più fare a meno!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile, con i 5 modi per indossare correttamente la camicia oversize!

camicia/vestito : generalmente la camicia oversize si trova in commercio “lunga”, ottima da utilizzare come un vestito. Indossata con uno stivale con tacco è perfetta per una serata in disco con le amiche.

: generalmente la camicia oversize si trova in commercio “lunga”, ottima da utilizzare come un vestito. Indossata con uno stivale con tacco è perfetta per una serata in disco con le amiche. camicia con jeans boyfriend: il jeans boyfriend è quel particolare tipo di jeans a vita alta, dritto in gamba, corto in caviglia. Un outfit composto da camicia oversize, jeans boyfriend e décolleté è perfetto per un aperitivo, seguito da una capigliatura composta, magari una coda bassa, una hand bag e degli orecchini importanti, a contornare il volto.

il jeans boyfriend è quel particolare tipo di jeans a vita alta, dritto in gamba, corto in caviglia. Un outfit composto da camicia oversize, jeans boyfriend e décolleté è perfetto per un aperitivo, seguito da una capigliatura composta, magari una coda bassa, una hand bag e degli orecchini importanti, a contornare il volto. corset top sopra la camicia : una delle tendenze della stagione sarà quella di indossare la vostra camicia oversize preferita, e sopra il corset top. In questo modo potrete utilizzare un capo generalmente utilizzabile in contesti serali, di giorno. Chiudete il tutto con un leggings d’eco pelle e un anfibio. Perfetto per una passeggiata in centro con le amiche.

: una delle tendenze della stagione sarà quella di indossare la vostra camicia oversize preferita, e sopra il corset top. In questo modo potrete utilizzare un capo generalmente utilizzabile in contesti serali, di giorno. Chiudete il tutto con un leggings d’eco pelle e un anfibio. Perfetto per una passeggiata in centro con le amiche. pantalone con pinces e camicia dentro: per l’ufficio, o per incontri formali, può essere utile indossare la vostra camicia oversize all’interno, sblusata, del vostro pantalone taglio uomo con pinces. Chiudete il tutto con un mocassino e una shopping bag, e inizierete il vostro incontro di lavoro con il piede giusto.

per l’ufficio, o per incontri formali, può essere utile indossare la vostra camicia oversize all’interno, sblusata, del vostro pantalone taglio uomo con pinces. Chiudete il tutto con un mocassino e una shopping bag, e inizierete il vostro incontro di lavoro con il piede giusto. cardigan smanicato, camicia oversize e cinta in vita: ultimo, ma non per importanza, è l’outfit composto dalla vostra camicia indossata a mo’ di vestito, rivestita dal maglioncino più trendy della stagione, il cardigan smanicato di lana. Per chiudere il look utilizzate una cintura alta in vita e uno stivale in camoscio, senza tacco. Perfetto per una cena fuori romantica.

Questi erano i 5 modi corretti per indossare la camicia oversize. Ma adesso che sapete come indossarla, quale comprare?

In commercio ce ne sono tante, di tutti i tipi e colori. Il consiglio è quello di acquistare la camicia oversize nei colori neutri: bianca, nera o azzurra. Sceglietela lunga, in modo da poterla utilizzare anche come vestito. Se invece non avete voglia di comprarla, prendetela in “prestito” dal vostro fidanzato, migliore amico o chi preferite. Una qualunque camicia di cotone taglio uomo, che non sia slim fit, indossata su una fisicità femminile diventerà subito una camicia oversize!

Adesso sapete tutto il necessario riguardo alla camicia oversize, e sono sicura che non vedete l’ora di creare il vostro outfit!

Allora che aspettate? Correte verso il vostro armadio e create il total look più trendy possibile, con protagonista la camicia oversize. Sarete uniche!

Emanuela Cappelli