Scarpe trendy 2022: i nuovi modelli di tendenza ti sorprenderanno!

Le scarpe più trendy del 2022 sono oramai uscite allo scoperto. Quali saranno le immancabili, i MUST-HAVE, le scarpe che proprio non possiamo avere nella nostra scarpiera? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Siamo arrivati agli sgoccioli del mese di settembre, il mese più importante dell’anno in fatto di moda. Dopo la settimana della moda di New York, di Londra e di Milano, Parigi apre le sue porte, ed è pronta a regalarci altre sorprese e novità. Anche se l’ultima capitale della moda ha appena intrapreso il suo viaggio nella Parigi Fashion Week, noi di CheDonna abbiamo già analizzato tutte le tendenze delle precedenti fashion week. Siamo ufficialmente pronti a darvi, solo per voi, tutte le informazioni necessarie per intraprendere la nuova stagione con tutto lo stile possibile.

Allora, da dove iniziare? Semplice, dalle scarpe! Perché loro si che sono le vere amiche di noi donne!

Scarpe, scarpe e ancora scarpe. Il sogno di ogni donna! Ne esistono di tutti i tipi e modelli, a rispecchiare le esigenze stilistiche e non di tutte noi.

Perché le scarpe non sono, e non sono mai state, dei semplici strumenti volti ad aiutare e sorreggere noi esseri umani ad affrontare le nostre giornate, ma sono delle vere e proprie opere d’arte, che ci fanno sentire uniche ad ogni utilizzo.

Sin dall’antichità le scarpe hanno avuto un ruolo anche nel sociale: nell’antica Roma le donne di nobili origini portavano dei sandali dalla zeppa talmente alta da non poter camminare senza l’aiuto delle ancelle, per non sporcarsi i piedi durante le camminate nelle strade impolverate.

Oppure pensiamo alle scarpe con i tacchi indossati dai nobili francesi. Luigi XIV, meglio conosciuto come il Re Sole, portava dei mocassini con il tacco altissimo, per ovviare alla sua statura media, con la suola colorata di rosso. Le vernici avevano un costo che in pochi si potevano permettere, e in un lampo il mocassino con tacco e suola rossa diventò simbolo di nobiltà e ricchezza. Mi domando da chi Louboutine abbia tratto ispirazione per le sue décolleté dalla suola fiammante.

E poi ci sono loro, le rock band, come i Beatles e i Rolling Stones, che con i loro chelsea boot hanno sdoganato i canoni dell’abbigliamento maschile, e non, negli anni ’60.

Di esempi di scarpe che nella storia hanno avuto un ruolo sociale, oltre che estetico, ne potremmo fare molti, ma questa è dopo tutto una guida di stile.

Quindi, vediamo quali saranno le nuove scarpe trendy di cui non potremo fare a meno per le prossime stagioni, e magari chissà, con una di queste scarpe non poter iniziare una rivoluzione, stilistica, con i fiocchi! I presupposti ci sono tutti!

Da Versace, a Max Mara fino ad arrivare a Christian Dior. Ecco come la donna viene interpretata dai brand di lusso attraverso le scarpe!

Zeppe, mocassini, e tacco 12 cm. Per le nuove stagioni le scarpe non avranno mezze misure. Perché noi donne non abbiamo mezze misure. Siamo variegate, diverse, e uniche. Bellissime nel nostro modo di vivere la vita. Ma con la scarpa giusta, diventiamo anche inarrestabili!

Iniziamo con la guida di stile di oggi, ed entriamo nel vivo dei modelli di scarpe più trendy delle prossime stagioni.

Secondo Versace la donna è un misto di forza e frivolezza. Il brand iconico passa dai sandali con borchie, stringati, tacco 12 cm, ai mocassini verdi fluo, con suola carrarmato per proseguire con il trend dello scorso inverno. Oppure, la donna di Versace è colei che pretende il tacco nella sua routine quotidiana, senza prescindere alla comodità, con le zeppe in gomma o con tacco largo a rocchetto.

la donna è un misto di forza e frivolezza. Il brand iconico passa dai per proseguire con il trend dello scorso inverno. Oppure, la donna di Versace è colei che pretende il tacco nella sua routine quotidiana, senza prescindere alla comodità, con le Max Mara racconta una donna senza etichette, femminile con abiti che potremmo definire androgini. La sua scarpa di punta è sicuramente il mocassino in cuoio con tacco largo 7 cm, da portare rigorosamente con calzino alla caviglia.

racconta una donna senza etichette, femminile con abiti che potremmo definire androgini. La sua scarpa di punta è sicuramente da portare rigorosamente con calzino alla caviglia. Maison Valentino mostra gli estremi della donna del 21° secolo, che passa dal sandalo senza platform con tacco a spillo 12 cm allo stivale in gomma fino al ginocchio, con suola carrarmato.

mostra gli estremi della donna del 21° secolo, che passa dal Per Christian Dior, invece, la donna torna alla classicità e alle forme degli anni del boom economico, in cui il mondo femminile si afferma nella società, indossando gonne ampie, a vita alta, a segnare il busto piccolissimo, adornate da décolleté a punta con tacco fino, ma basso.

Insomma, i brand di lusso ora più che mai hanno mostrato diverse sfaccettature di donne attraverso le loro collezioni, ma soprattutto attraverso le loro scarpe.

Perché le nostre scarpe raccontano noi stesse più di quanto, a volte, vogliamo raccontare!

LEGGI ANCHE: Vuoi copiare Giulia Salemi alla Milano Fashion Week? Fallo con SheIn!

La guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sulle scarpe più trendy delle prossime stagioni, termina qui.

Cosa fare? Create il vostro outfit, indossate la vostra scarpa preferita, e iniziate la vostra giornata con il piede giusto, letteralmente!

Emanuela Cappelli