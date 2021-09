Antonella Elia spiega la sua dieta sui social: ecco cosa mangia la showgirl

By

Antonella Elia da alcuni giorni sta seguendo una dieta che passo passo racconta sui social: scopriamo cosa mangia la showgirl.

Chi segue Antonella Elia sui social avrà ormai visto che da qualche giorno la showgirl sta spiegando attraverso le storie su Instagram la dieta che sta seguendo e che le permette di essere così in forma.

Il volto noto della tv, che il 1 novembre festeggerà il suo 58esimo compleanno, si mantiene in formissima e per questo vuole condividere con i suoi numerosi follower, 335mila per l’esattezza, tutti i suoi segreti di bellezza.

Non solo, da qualche giorno la showgirl torinese ha annunciato di aver aperto una nuova rubrica sui social dal nome ‘Pillole Antonelliane’ dove regala ogni giorno consigli zen per vivere meglio. Scopriamo allora cosa mangia l’Elia per essere così in linea.

Svelata la dieta di Antonella Elia

Non è ormai più un segreto che Antonella Elia stia seguendo una dieta. Da diversi giorni infatti la showgirl sta pubblicando su Instagram quello che mangia nel suo nuovo regime alimentare.

E a riprenderla mentre si appresta a consumare i suoi pasti con tanto di illustrazione di ciascuno di loro c’è il fidanzato Pietre Delle Piane. Fare la dieta deve essere un obiettivo da conseguire come una sfida sportiva e non qualcosa da vivere con ansia. Ci sono delle tappe da affrontare per arrivare e superare il traguardo finale.

Alla dieta Antonella Elia ha unito anche lo sport, infatti la vediamo nelle storie Instagram mentre si allena in palestra con pesi e altri attrezzi. Insomma per avere un fisico in forma e scolpito sicuramente serve anche esercizio.

Ogni giorno, la Elia dispensa i suoi follower con la sua dieta, spiegando passo passo i suoi piatti e ciò che mangia, iniziando dalla mattina a colazione fino ad arrivare alla sera a cena.

Vediamo allora una giornata tipo della dieta di Antonella Elia, come lei stessa ha raccontato e mostrato sui social.

Partendo dalla colazione la Elia ha detto di mangiare dei pancake, nel piatto ne abbiamo individuati tre, e di farcirli con della marmellata di mandarinetti cinesi fatta in casa da lei. Da bere un tè verde.

A pranzo invece la Elia ha mostrato un piatto ricco con petto di pollo cotto rigorosamente nel limone e non nell’olio, con un contorno di insalata condita con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva e un pizzico di sale. Il tutto accompagnato da 3 gallette di riso e un pezzo di avocado.

Per cena invece la Elia ha consumato un piatto di pasta condita con i broccoli, un piccolo pezzo di merluzzo al vapore e un’insalata arricchita con semi di sesamo e alghe.

Antonella Elia si sarà sicuramente affidata ad un nutrizionista che la segue nel suo regime alimentare che le permette di avere una linea invidiabile. Da sottolineare che qualora si volesse dimagrire è sempre meglio affidarsi ad un nutrizionista e non affidarsi al fai da te. Inoltre, prima di intraprendere un regime alimentare dietetico è bene chiedere il parere del medico.