E’ stata la Miss Italia squalificata perchè mamma: oggi è ancora bellissima

E’ stata la prima Miss Italia mamma a cui è stato poi tolto il titolo: 34 anni dopo, per lei, il tempo non è passato: bellissima.

Miss Italia è il concorso di bellezza più famoso del Nostro Paese. Sin dalla prima edizione che risale al 1946, sono state tante le ragazze che hanno partecipato al concorso sognando un futuro nel mondo dello spettacolo. Miss Italia ha permesso a tante ragazze di diventare delle vere dive come è accaduto a Sophia Loren che si fece notare, pur senza vincere, partecipando all’edizione del 1950.

Negli anni, sono davvero tante le ragazze che, dopo aver partecipato al concorso, hanno trovato la propria strada nel cinema. Tra le ultime vincitrici del concorso che, oggi, sono tra le attrici più amate dal pubblico, spiccano Miriam Leone e Francesca Chillemi. Nella storia del concorso, tuttavia, c’è stata anche la prima Miss che, avendo partecipato al concorso da mamma, ha perso il titolo. Era il 1987 e lei era la bellissima Mirca Viola.

Mirca Viola, la Miss Italia che ha perso il titolo perchè mamma: ecco com’è oggi

Mirca Viola, classe 1968, è diventata Miss Italia nel 1987. All’epoca aveva 19 anni e il concorso aveva come regola la partecipazione di ragazze nubili e senza figli. Mirca, bellissima e con un fisico da top model, partecipò al concorso vincendo, ma il titolo le fu tolto e riassegnato alla seconda classificata, ovvero Michela Rocco di Torrepadula perchè sposata con il produttore cinematografico italiano Enzo Gallo e mamma di un figlio, Nicolas.

Dalla partecipazione al concorso di bellezza italiano più famoso sono passati 34 anni ed oggi Mirca Viola è come la vedete nella foto qui in alto. Stesso sorriso e stessa bellezza di allora per lei. Per Mirca, infatti, sembra che il tempo non passi mai, ma cosa fa oggi?

LEGGI ANCHE—>Carmen Russo, trasformazione sorprendente dagli esordi ad oggi: da non credere

Mirca, con il tempo, è diventata un’attrice e regista italiana. Tra le fiction e i film a cui ha partecipato spiccano “Incantesimo”, “Centovetrine”, “Fuoriclasse”. Come regista ha diretto “L’amore fa male” e “Cam girl”.

LEGGI ANCHE—>Chiara Ferragni come Victoria De Angelis: il dettaglio sotto la maglia non sfugge