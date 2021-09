Carmen Russo, trasformazione sorprendente dagli esordi ad oggi: da non credere

Carmen Russo è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, ma ricordi com’era ai suoi esordi la moglie di Enzo Paolo Turchi?

Carmen Russo non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto rappresenta una delle colonne portanti del piccolo schermo degli italiani, che durante il corso di questi anni ha contribuito a fare la storia della tv nostrana.

Di recente la showgirl ha scelto di accettare l’invito di Alfonso Signorini e di diventare una delle sue concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove sta mostrando ai telespettatori un lato della sua personalità che non avevano ancora avuto modo di poter incontrare, quello più intimo e personale, mostrando oltre alla sua grande forza e determinazione anche una certa sensibilità.

Il pubblico è molto affezionato a lei, visto che la segue con affetto dai tempi di Drive In, programma a cui lei è molto affezionata, ma non tutti probabilmente ricorderanno com’era ai suoi esordi. Da allora è cambiata molto, ma è rimasta sempre bellissima.

LEGGI ANCHE –> GF VIP 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, quinta puntata. Ecco il look

Ricordi Carmen Russo al suo debutto? La concorrente del GF Vip è sempre stata bellissima

Carmen Russo ha appassionato il pubblico del piccolo schermo anche con la sua storia d’amore con Enzo Paolo Turchi. I due, non molto tempo fa, sono diventati genitori per la prima volta della piccola Maria e durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha commosso i suoi compagni di viaggio raccontando le difficoltà e la paura provata nel diventare mamma, avvicinandola ancora di più al suo fedele pubblico che prima si limitava ad ammirarla per il suo talento e bellezza.

LEGGI ANCHE –> Chi è l’opinionista più amata del Grande Fratello Vip? Il pubblico spiazza

Bellezza che durante il corso di questi anni non è mai cambiata, anche se Carmen Russo agli esordi ha giocato molto con il suo look. I capelli corti sono sempre stati un tratto distintivo del suo look, ma prima aveva scelto di adottare un color castano per poi giocare anche con il rosso ed infine, da molti anni ormai, ha optato per il biondo, che è diventato il suo colore simbolo.

Un po’ come quello di suo marito Enzo Paolo Turchi, che fin dai suoi esordi, da quando calcava i palcoscenici di tutto il mondo insieme a Raffaella Carrà, ha scelto di mantenere il suo look originale, senza mai variarlo durante il corso degli anni.

Il tempo passa, ma Carmen Russo resta sempre bellissima e a renderla attraente agli occhi dei telespettatori non è soltanto il suo aspetto fisico ma anche la sua forza e la sua tenacia. Doti che sta sfoggiando durante l’esperienza al Grande Fratello Vip.