La dieta vegana di Jo Squillo: ecco come si tiene in forma la conduttrice

By

Jo Squillo è attualmente un’inquilina della casa del Grande Fratello Vip: scopriamo la sua dieta vegana e come si tiene in forma la conduttrice e cantante.

La conosciamo ormai dagli anni ’80 per essere una cantautrice, conduttrice e attivista italiana. Classe 1962 nata a Milano, Jo Squillo è un’artista eclettica, ambientalista e con un occhio particolarmente attento verso la salute e il benessere.

Da ormai diversi anni infatti la cantante di “Siamo Donne” ha sposato la filosofia vegana e alla soglia dei 60 anni sfoggia ancora un fisico eccezionale. Questi giorni l’abbiamo vista entrare nella casa del Grande Fratello Vip portando subito una ventata di novità.

Ma come fa a tenersi in forma? Cosa mangia Jo Squillo? Scopriamo la sua dieta vegana, cosa predilige e come fa a mantenersi così.

Ecco la dieta vegana di Jo Squillo

Sembrano ormai lontani gli anni in cui cantava in coppia con Sabrina Salerno, erano gli anni ’90 quando imperversava il brano “Siamo Donne” portato anche al Festival di Sanremo nel 1991, ma a vederla ora, Jo Squillo, pseudonimo di Giovanna Coletti, sembra ancora una trentenne. Eppure la cantautrice ha compiuto 59 anni lo scorso giugno e vanta ancora un corpo eccezionale.

Merito probabilmente anche della dieta vegana che segue. La conduttrice infatti ha affermato di essersi avvicinata a questa svolta salutista dopo aver ricevuto alcuni segnali dal suo corpo. In particolare con la morte della nonna si è resa conto dei disturbi che aveva proprio in comune con la stessa. E di voler così dare una svolta in positivo alla sua vita.

E da lì è iniziato il suo percorso. La cantante si è sottoposta all’esame del capello eliminando latticini e lieviti. Quindi la conseguenza è stata quello di eliminare anche carne e uova.

Non solo, la Squillo non mangia nemmeno le verdure che provengono dalla famiglia delle Solanacee. Invece un 5% lo riserva al pesce, ammettendo di consumare solo ogni tanto il sushi.

Nelle occasioni conviviali inoltre ammette di bere un po’ di vino biologico. Infine, la Squillo è molto attenta a acquistare i prodotti direttamente dai produttori, o meglio dai contadini. Quindi predilige tutto quello che è a chilometro zero.

Tra i suoi pasti preferiti troviamo zuppe e insalate tutte preparate con ingredienti di stagione e tenendo anche conto degli abbinamenti giusti tra verdure, così come tra colori. Un segreto è quello di utilizzare anche lo zenzero.

Mentre i legumi li alleggerisce con l’alga kombu. Jo Squillo ammette di essere anche golosa di dolci ma per prepararli utilizza ingredienti vegani. Ad esempio ammette di preparare il suo dolce preferito: lo strudel vegan con una base senza ingredienti di provenienza animale.

E dopo essersi presentata all’inizio della terza puntata del Grande Fratello Vip con il niquab per solidarietà con le donne afghane, suscitando non poche polemiche nel web, la Squillo ha anche proposto agli altri inquilini della casa di non mangiare carne una volta alla settimana.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Adriana Volpe: ecco come fa a mantenersi così in forma

Un’idea che va incontro alle esigenze della cantautrice ma che non potrebbe incontrare il favore di tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Staremo a vedere.