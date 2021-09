Meghan Markle fa una gaffe di stile! Ecco l’errore da non compiere!

Meghan Markle fa una gaffe di stile! Un errore da non compiere assolutamente! Quale? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna! Perché anche i “reali” sbagliano, e quando lo fanno sono imperdonabili!

Siamo abituati a vederli sulle copertine dei giornali, in televisione, su social media. Insomma, li vediamo ovunque e ogni volta impeccabili! Stiamo parlando di loro, dei “royals“, i componenti delle famiglie reali, che ci regalano note di spensieratezza con i loro problemi familiari. Proprio come noi comuni mortali! Si mostrano quasi sempre perfetti, con outfit da sogno e, per le donne, trucco e parrucco sempre a posto. Ma alle volte, ahimè, sbagliano anche loro! Questo è proprio il caso della nostra protagonista di stile, ossia Meghan Markle. La duchessa del Sussex ha recentemente cambiato il suo stile, commettendo un errore madornale! Di quale errore si tratta? Leggiamolo insieme in questa guida di stile!

Meghan Markle dal primo giorno che è entrata nel cuore del principino Harry, e nella famiglia reale, ha fatto parlare di se! Ogni suo movimento è stato motivo di scompiglio nella royal family e cibo per gli amanti del gossip.

Ma questa è una guida di stile, ed è di ciò che parleremo oggi!

Anche dal punto di vista stilistico la Duchessa del Sussex ha fatto parlare di se, indossando jeans e scarpe ballerine, per poi passare ad abiti succinti e tacchi a spillo! Proprio per questo motivo molti hanno paragonato Meghan Markle alla madre di Harry, Lady Diana, nota per la classe innata e per la facilità con cui passava da uno stile ad un altro senza mai risultare ridicola. Chiaramente di Lady D ce n’è una sola, ma anche Meghan Markle sa il fatto suo.

Oggi però, dobbiamo proprio farlo. Meghan Markle sta lasciando a desiderare con gli ultimi outfit indossati, e dato che lei è sempre stata impeccabile sugli outfit, ci chiediamo: perché questo crollo stilistico!

Siete curiosi di sapere cosa Meghan Markle da meritarsi una “strigliata”? Ha scelto i pantaloni sbagliati!

Meghan Markle in copertina per la rivista Time sceglie l’outfit peggiore!

Partiamo da un presupposto: la moda è uno strumento, creato su misura per noi, da poter utilizzare ogni volta che vogliamo nel modo che vogliamo.

Dire che esistano delle regole o delle barriere è un concetto sbagliato e obsoleto, che nega le basi stesse della moda, ossia la creatività e la libera espressione!

Però esistono, in generale, delle linee guida che ci aiutano a trovare il capo giusto alle nostre esigenze, alla nostra fisicità. Che ci valorizzi. Che nasconda, quando abbiamo voglia di nascondere, che scopra, quando abbiamo voglia di scoprire!

Meghan Markle perché allora si è meritata (purtroppo) di essere la protagonista di una guida di stile dal titolo “caccia all’errore di stile”? Perché ha indossato il capo sbagliato! Spieghiamoci meglio!

Meghan Markle e il Principe Harry sono stati recentemente nominati dalla rivista Time per essere tra le 100 persone più influenti al mondo. Per la copertina del suddetto magazine i due hanno posato insieme, ed è proprio qui che la duchessa ha fatto uno scivolone di stile!

La nostra protagonista, per il Time, ha indossato due completi, uno total white, e uno più scuro, entrambi però con lo stesso taglio di pantalone. Si tratta nello specifico di un pantalone a vita media, con pinces, taglio uomo. Ottimo per creare uno stile androgino, o per un look da ufficio. Quindi nel complesso l’outfit di Meghan Markle era adatto all’occasione.

Ma allora qual è il problema? Diciamo che questo pantalone non le donasse poi un granché! I pantaloni a vita media hanno un problema di base: sono di tendenza, soprattutto se si vuole ricreare uno stile serio e allo stesso tempo trendy, ma non valorizzano tutte le fisicità. Ad esempio è consigliabile questo tipo di pantalone a chi ha la vita molto stretta ma con i fianchi larghi. Allora il pantalone a vita media valorizzerà il punto vita facendolo sembrare ancora più stretto. Meghan Markle, invece, ha la conformazione del busto che preferirebbe un taglio di pantalone o a vita alta o addirittura a vita bassa. Così facendo la figura non viene tagliata ma viene slanciata.

E non è finita qui! Il pantalone indossato dalla duchessa aveva un altro problema: era anche molto largo sulla gamba. Stesso discorso: il pantalone super in linea con le tendenze, ma Meghan avrebbe dovuto scegliere un altro modello. Con la vita media, e la gamba larga, questo pantalone ha accorciato, chiaramente solo in fotografia, la figura della bella Meghan Markle.

Perché si tratta proprio di questo nella moda: capire il nostro gusto stilistico, vedere il nostro corpo e capire come vogliamo adornarlo! Una volta raggiunte queste consapevolezze diventerete in un batter d’occhio delle guru di stile, e nessuno potrà più fermarvi!

Termina anche per oggi la guida di stile di CheDonna, che ha visto come protagonista Meghan Markle e i suoi errori di stile!

