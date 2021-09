Emma Marrone, sapete che lavoro faceva prima del successo? Tutto vero

Che lavoro faceva Emma Marrone prima di diventare famosa? Non lo immaginereste mai.

Emma Marrone è una delle cantanti poi conosciute sul suolo nazionale, nonché una delle più amate. Lanciata dal talent show per eccellenza, Amici, ha raggiunto in fretta la notorietà, complici una voce fuori dal comune e un carisma notevole.

Fiorentina di nascita, fu suo padre e spingerla a coltivare la sua passione travolgente per la musica. La gavetta è stata lunga, tra mini concerti e il tradizionale piano bar, ma nel 2003 comincia a farsi notare vincendo il Talent Show Superstar Tour e, dopo la partecipazione ad Amici, vince anche a Sanremo con la hit “Non e l’inferno” nel 2012.

Recentemente è stata anche testimonial dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, malattia contro cui lei stessa si è trovata a combattere.

Riconfermata giudice a X Factor per la seconda stagione consecutiva, al fianco di Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, Emma che in vacanza è stata beccata in dolce compagnia, ha saputo distinguersi per la sua empatia e gentilezza nei confronti dei giovani talenti; una ‘mamma in seconda’ pronta a difendere con le unghie e con i denti i suoi pupilli.

Ma cosa faceva Emma Marrone prima di raggiungere il successo?

Prima di diventare famosa, Emma conduceva una vita del tutto normale, lavorando prima come magazziniera e poi come commessa presso un negozio di abbigliamento ad Aradeo, in Puglia. Certamente un tipo di lavoro che le permetteva di mettere in luce la sua naturale spigliatezza e solarità. La titolare del negozio conserva ancora un bellissimo ricordo di lei, definendola una lavoratrice instancabile e una donna sincera e pura di cuore.

Ancora adesso, quando capita da quelle parti, Emma va a trovare le sue vecchie colleghe, acquistando qualche capo in negozio.

D’altronde noi l’amiamo proprio per questo suo modo di essere: diretta, umile e semplice.

