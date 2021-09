Fai anche tu questi errori di stile? Ecco quali scivoloni non devi prendere!

By

I tuoi outfit ti sembrano super alla moda ma i tuoi amici ti dicono il contrario? Forse è perché hai commesso qualche errore di stile! Ecco gli errori che non devi mai commettere per creare un outfit degno di una guru della moda!

Tutte noi vogliamo sentirci alla moda, indossare il capo più trendy e camminare per le strade della nostra città con tutti gli occhi puntati addosso. Ma a volte può capitare di commettere qualche errore di stile, che rovina inesorabilmente i tuoi piani. Fortuna che ci siamo noi di CheDonna, a guidarti passo passo nella creazione dell’outfit più giusto per te, senza però commettere nessun errore di stile!

La moda è un’arte a tutti gli effetti. Le combinazioni di colori, tessuti e fantasie, vanno considerate importanti al pari di un pittore che sceglie la propria tela.

Con la moda possiamo esprimerci, possiamo mostrare al mondo intero chi siamo, ma possiamo anche mascherarci. La moda è un estensione di noi stessi: è la prima cosa che le altre persone vedono di noi, e per questo è molto importante.

Ma non è solo questo: la moda è anche quell’industria milionaria composta da modelle, giornali di moda, fashion weeks e passerelle, che parte dalla mente artistica degli stilisti e arriva a noi sotto forma di abiti già confezionati da acquistare nel nostro negozio preferito.

Nonostante la moda sia un’arte, quindi che richiede la creatività come requisito principale, esistono delle regole ben precise in questo settore, che è meglio seguire.

Soprattutto se sei alle prime armi con gli abbinamenti più particolari, il rischio di commettere errori, se non segui alcune di queste regole, è molto alto.

E qui entriamo in gioco noi di CheDonna, ad aiutarvi e accompagnarvi nella creazione dei vostri outfit trendy. E come possiamo aiutarvi quindi? Con una lista degli errori di stile più comuni da non commettere! Siete pronte? Iniziamo!

Gli errori di stile sono sempre in agguato: ecco quali non devi fare assolutamente!

Per creare un outfit perfetto, sono molti i dettagli che bisogna tenere in considerazione: dall’abbinamento dei capi, all’uso degli accessori, ma anche alla resa finale dei capi stessi, se sono sgualciti o rovinati.

Oggi però partiremo dalle basi, con una lista di cose da non dover fare durante “l’assemblaggio” ossia l’abbinamento di un outfit.

Facciamo una piccola premessa: negli ultimi anni la moda è diventata più contaminata e quindi più libera. Se prima esistevano delle regole ben precise, adesso anche i grandi stilisti sorpassano suddette regole prediligendo la creatività.

Questo non significa assolutamente che per vestirsi alla moda basta prendere 4 capi trendy e unirli. Assolutamente no.

Quindi, bando alle ciance. Ecco a voi i quattro errori di stile più commessi che non bisogna fare assolutamente!

pelle su pelle: questo è l’abbinamento errato che si vede in giro più comunemente. Il tessuto eco-pelle non deve mai essere abbinato! Un esempio? Se state indossando un leggings di pelle, non indossate la giacca di pelle! Mai. A meno che non stiate andando ad una festa in maschera e avete deciso di diventare Sandy di Grease, il tessuto ecopelle non deve mai essere abbinato. Scegliete un solo capo con questo tessuto particolare, e create sopra un outfit. Consiglio: con l’eco pelle si adatta alla perfezione un outfit total black.

questo è l’abbinamento errato che si vede in giro più comunemente. Il tessuto eco-pelle non deve mai essere abbinato! Un esempio? Se state indossando un leggings di pelle, non indossate la giacca di pelle! Mai. A meno che non stiate andando ad una festa in maschera e avete deciso di diventare Sandy di Grease, il tessuto ecopelle non deve mai essere abbinato. Consiglio: con l’eco pelle si adatta alla perfezione un outfit total black. i colori: non tutti i colori tra di loro sono abbinabili, soprattutto se il colore in questione è molto forte. Consiglio? Avete due strade da seguire. La prima: se avete un capo di un colore molto forte, come il giallo, e non sapete come abbinarlo, il jeans è sempre la scelta migliore. Non il nero, ma il jeans. Se invece siete più coraggiose e volete provare a creare un outfit colorato, fate come Giulia Salem i (foto in alto) e create un outfit in palette . Se state utilizzando il fucsia, scegliete gli altri capi in cipria o rosa antico. L’outfit si legherà attraverso le diverse gradazioni dello stesso colore.

non tutti i colori tra di loro sono abbinabili, soprattutto se il colore in questione è molto forte. Consiglio? Avete due strade da seguire. La prima: se avete un capo di un colore molto forte, come il giallo, e non sapete come abbinarlo, il jeans è sempre la scelta migliore. Non il nero, ma il jeans. Se invece siete più coraggiose e volete provare a creare un outfit colorato, fate come i (foto in alto) e . Se state utilizzando il fucsia, scegliete gli altri capi in cipria o rosa antico. L’outfit si legherà attraverso le diverse gradazioni dello stesso colore. tuta da ginnastica in abbinamenti eleganti: come dicevamo prima siamo dell’epoca della contaminazione, dove nessun stile è definibile e tutto è concesso. O meglio quasi tutto. Uno degli ultimi trend, soprattutto a causa degli sconvolgimenti degli ultimi anni, è quello di utilizzare il pantalone della tuta da ginnastica in outfit più eleganti. Si, si può fare, ma ad alcune condizioni . Innanzitutto bisogna scegliere con cautela il tipo di tuta da utilizzare: non si può scegliere il pantalone di felpa che utilizziamo per andare a fare jogging, dobbiamo utilizzare un pantalone tuta che sia trendy! Proprio per questa tendenza, molte ditte di articoli sportivi si sono attrezzate, e hanno prodotto dei pantaloni tuta a vita alta e con la campana larga. Questi modelli si adattano benissimo ad una décolleté ai piedi e una blusa oversize. In questo modo l’outfit sarà trendy, ma non dovete mai utilizzarlo per andare a lavoro o a cena fuori. Al massimo un aperitivo!

come dicevamo prima siamo dell’epoca della contaminazione, dove nessun stile è definibile e tutto è concesso. O meglio quasi tutto. Uno degli ultimi trend, soprattutto a causa degli sconvolgimenti degli ultimi anni, è quello di utilizzare il pantalone della tuta da ginnastica in outfit più eleganti. Si, . Innanzitutto bisogna scegliere con cautela il tipo di tuta da utilizzare: non si può scegliere il pantalone di felpa che utilizziamo per andare a fare jogging, Proprio per questa tendenza, molte ditte di articoli sportivi si sono attrezzate, e hanno prodotto dei pantaloni tuta a vita alta e con la campana larga. Questi modelli si adattano benissimo ad una décolleté ai piedi e una blusa oversize. In questo modo l’outfit sarà trendy, ma non dovete mai utilizzarlo per andare a lavoro o a cena fuori. Al massimo un aperitivo! print su print: poi si apre il discorso delle fantasie. E qui tremate tutti! Perché le stampe a fantasia, come il fiorato o l’animalier, sono molto belle e spiccano in un outfit. Ma anche queste non bisogna mai e poi mai abbinarle. Se avete una blusa a fantasia, e per caso avete nell’armadio un foulard della stessa fantasia, lasciate il foulard nell’armadio! In un outfit solo un capo può avere suddetta fantasia, altrimenti il total look sembrerà forzato ai massimi livelli. Invece la forza di un outfit trendy è la naturalezza, il fatto che i capi, i tessuti e le fantasie, si leghino tra di loro senza essere costretti! Questo farà la differenza!

Questi errori sono tra i più comuni. Ma adesso non avete più scuse! Se seguirete queste tre regole di stile, i vostri outfit saranno veramente al top!

Termina qui, anche per oggi, la guida di stile più attuale di sempre, oggi incentrata sugli errori di stile da non commettere per nessuna ragione al mondo.

Adesso non vi resta che creare il vostro outfit super trendy. Non potete più sbagliare!

