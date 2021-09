Barbara d’Urso, scoperto cosa faceva prima della TV. L’avreste mai detto?

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più famose del piccolo schermo degli italiani, ma che cosa faceva prima di incontrare la fama?

Barbara d’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più famose del piccolo schermo degli italiani. Certo, il suo spazio attualmente è un po’ limitato, ma sembrerebbe soltanto per esigenze di piano editoriale di Mediaset. Tant’è che non appena l’azienda troverà un nuovo format adatto a lei, non esiterà a riderla la prima serata.

Nel frattempo, però, la bella conduttrice partenopea è impegnata con la messa in onda di Pomeriggio 5. Il programma è ritornato da qualche giorno su canale 5 in una veste del tutto nuova, mettendo da parte lo spazio dedicato alla cronaca rosa per concentrarsi maggiormente sull’informazione.

Il pubblico della rete e del piccolo schermo conoscono ormai da tempo Barbara come una vera leonessa della tv, ma che lavoro faceva Barbara d’Urso prima di diventare famosa? Il suo primo lavoro, pensate un po’, è stato proprio nella città che ancora oggi la ospita: Milano.

Che lavoro faceva Barbara d’Urso prima di diventare famosa?

Barbara d’Urso, durante gli anni della sua carriera televisiva, non ha mai rinnegato, anzi ne ha parlato sempre con un certo orgoglio, rendendo fieri i suoi concittadini, di essere nata a Napoli, il capoluogo campano. Purtroppo nella sua città Natale ci ha vissuto davvero poco perché non ha appena ha compiuto 18 anni ha scelto di trasferirsi a Milano.

La bella conduttrice partenopea ha fin da subito iniziato a lavorare e, complice la sua innata bellezza, ha esordito nel mondo del lavoro come modella ma quest’esperienza è durata ben poco. Il suo forte temperamento e la sua determinazione erano piuttosto limitati per posare davanti ad una telecamera e così ha scelto di rischiare, provando una nuova strada.

Barbara ha capito fin da subito che il mondo della televisione era ciò a cui ispirava. Il lavoro per cui è nata e per questo motivo poco dopo il suo arrivo a Milano, riesce a debuttare nel mondo dello spettacolo alle prese con la conduzione di Gol!

Il programma la vede collaborare al fianco di grandi artisti come Teo Teocoli e Massimo Boldi. La sua strada da qui è tutta in salita fino a diventare prima una delle attrici più amate del piccolo schermo con la Dottoressa Giò per poi indossare i panni di conduttrice.

E’ stata una dei pochi, se non pochissimi ed unica, personaggi tv in grado di battere il Festival di Sanremo in termini di ascolti con la sua edizione del Grande Fratello. Un risultato decisamente non da tutti, che l’ha consacrata come una delle regine della tv.