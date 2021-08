Barbara d’Urso, la mancanza è troppa e ripiega così – VIDEO

By

Barbara d’Urso non può fare a meno di sentirne la mancanza. Per questo motivo ha deciso di rimediare in questo modo.

Barbara d’Urso non ha mai nascosto di avere una forte passione per il suo lavoro. La bella conduttrice partenopea è una vera e propria stacanovista. Tant’è, sotto sua spontanea ammissione durante le svariate dirette di Pomeriggio 5, ha sempre ammesso di trascorrere parte delle sue giornate a Cologno, dove è girato il programma che da anni la vede nel ruolo di conduttrice.

Così, nonostante ora si stia godendo una meritata pausa dal lavoro a causa del periodo estivo, dopo una stagione televisiva davvero molto ricca, non ha potuto fare a meno di sentire la mancanza del suo programma e del pubblico che ogni anno la segue con affetto.

Per questo motivo, nonostante il suo ritorno sarà a breve sul piccolo schermo degli italiani, ha deciso di rimediare così, realizzando una simpatica clip in compagnia dei suoi più cari amici per ingannare l’attesa dell’inizio di questa nuova stagione di Pomeriggio 5, che salvo cambio di programmi dovrebbe debuttare il 13 settembre.

Barbara d’Urso, manca poco al ritorno: ma la mancanza è forte – VIDEO

Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare un breve clip in cui, insieme ai suoi più cari amici, ha deciso di imitare alcune delle sue pose e frasi iconiche pronunciate durante la messa in onda dei suoi programmi.

“Oggi cominciamo così“ ha esordito la bella conduttrice partenopea con la sua storica posa, mandando in tilt i suoi fedeli sostenitori che non vedono l’ora di poterla ammirare ancora una volta sul piccolo schermo degli italiani. Anche se durante il corso di questa stagione, a causa di alcune scelte editoriali, ha dovuto rinunciare a ben due dei suoi programmi: Live Non è la d’Urso e Domenica Live, concentrando le sue energie soltanto su Pomeriggio Cinque, che si dedicherà unicamente alla parte relativa all’informazione, mettendo da parte il mondo della cronaca rosa.

All’interno della clip, che nonostante ricalchi le pose e le frasi più ioniche pronunciate dalla conduttrice, che di recente si è lasciata andare ad un amaro sfogo, mostra anche al suo fedele pubblico come stanno trascorrendo questi ultimi giorni di relax. Giorni che sono stati in compagnia dei suoi più cari amici come ad esempio Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, che più volte sono state ospiti dei suoi programmi.

Barbara d’Urso non vede l’ora di tornare in tv ed il suo pubblico non potrebbe che pensarla nella stessa maniera.