Ilary Blasi: dal tatuaggio segreto alla scelta del nome: 5 curiosità che non conosci

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma credi di sapere tutto su di lei? Ecco 5 curiosità che non conosci.

Ilary Blasi non ha di certo bisogno di presentazioni. In quanto è una delle conduttrici più amate dal piccolo schermo degli italiani. A conquistarli, oltre alla sua professionalità, sono state la sua bellezza e la sua innata simpatia. La prima che riesce a sdrammatizzare di ogni situazione, o imprevisto, che le si presenta durante il corso delle dirette che conduce.

Attualmente è impegnata in tv con Star in the Star, il programma che strizza l’occhio a Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show, ma pensi davvero di conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla moglie di Francesco Totti. Probabilmente no, per questo motivo abbiamo deciso di svelarti 5 cose che non sai su Ilary Blasi, la conduttrice più simpatica e schietta di sempre.

5 cose che sicuramente non conosci su Ilary Blasi

Ilary Blasi, grazie alla sua simpatica, è riuscita a conquistare tutto il piccolo schermo degli italiani. Storiche, ormai, sono le sue sfuriate ai concorrenti del Grande Fratello Vip o all’Isola dei Famosi perché non procedevano secondo i tempi giusti e la tiravano per le lunghe, ma partiamo dalle origi. Perché la prima curiosità riguarda proprio la scelta del suo nome.

Ilary non è un nome d’arte, ma corrisponde con quello all’anagrafe. In quanto suo padre scelse di chiamarla così dopo aver visto un film western. Lo sapevi? La conduttrice, questo lo sai di sicuro, è da tempo sposata con il calciatore Francesco Totti ma sapevi che ha due tatuaggi dedicati al suo matrimonio? Il primo è cuoricino tatuato sotto la fede e l’altra è la scritta IF, l’unione del suo nome e quello di suo marito, sul braccio.

Ilary è una persona sociale ed è ha tanti amici, ma sapevi che la sua migliore amica l’ha conosciuta proprio sul piccolo schermo degli italiani? Ebbene sì, la conduttrice è particolarmente legata a Silvia Toffanin. Lei e la conduttrice di Verissimo hanno avuto modo di potersi conoscere durante l’esperienza a Passaparola, lo storico quiz show condotto da Gerry Scotti, che le ha permesso di esordire in tv.

La Blasi, essendo un personaggio pubblico, è seguita dai paparazzi, ma sapevi che durante il corso di una sua gita in barca, uno di loro ha provato a seguirla ed è rimasto bloccato in mare perché il suo gommone è andato in avaria? La conduttrice lo ha aiutato e lo ha ospitato sul suo mezzo di trasporto, immortalando tutto sui social.

L’ultima curiosità su Ilary Blasi riguarda il suo look. Sapevi che durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip da lei condotta, la terza in onda per essere precisi, ha giocato con la sua immagine indossando svariate parrucche? Quelli sfoggiati non erano i suoi capelli.