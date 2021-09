La dieta di Adriana Volpe: ecco come fa a mantenersi così in forma

Ecco come fa Adriana Volpe a mantenersi così in forma: scopriamo la dieta che segue e i suoi segreti di bellezza.

Adriana Volpe è attualmente una delle opinioniste del salotto del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ogni martedì e sabato sera in onda su Canale 5. La conduttrice televisiva ed ex modella italiana, classe 1973, nonostante i suoi 48 anni appare ancora in splendida forma.

Un corpo, quello della Volpe, dalla linea longilinea che sicuramente è frutto per buona parte di madre natura. Ma anche probabilmente dal saperlo mantenere con un’alimentazione sana ed equilibrata unita all’attività fisica.

La Volpe infatti sembra essere una salutista e non rinuncia ad allenarsi senza però essere una fanatica della palestra. A parte qualche esercizio specifico conduce una vita molto dinamica e si tiene in forma lavorando e facendo la mamma della piccola Gisele avuta con l’ex marito Roberto Parli. Scopriamo allora la dieta di Adriana Volpe, vediamo cosa mangia.

Ecco la dieta di Adriana Volpe e come fa a mantenersi in forma

Non è un caso che ormai molti dicano che i 50 anni siano i nuovi 30. Adriana Volpe ne è un esempio. A 48 anni sfoggia una silhouette pazzesca. E possiamo ammirarla nelle dirette del Grande Fratello Vip dove nel ruolo di opinionista commenta i concorrenti della casa.

Ma la domanda che in tanti si pongono è come fa Adriana Volpe ad avere un fisico così in forma? Premesso che qualche anno fa la Volpe aveva dichiarato di non seguire regimi dietetici restrittivi ma al contrario di mangiare un po’ di tutto ma preferendo solo cibi sani.

In pratica, la conduttrice si ispira alla dieta mediterranea con qualche piccolo sgarro in più. Ad esempio a colazione la Volpe non rinuncia al tradizionale cappuccino e cornetto. Un peccato di gola. Poi a pranzo preferisce un piatto unico glucidico come pasta pomodoro e mozzarella o al ragù. Nello spuntino del pomeriggio uno yogurt e della frutta, a seconda di quello che la stagione offre.

Già perché sembra che la Volpe sia molto attenta a quello che porta in tavola. Ha ammesso infatti che un tempo, a parte la scadenza, non faceva caso alle etichette dei cibi ora invece è molto più attenta alla provenienza, così come a prediligere cibi bio e naturalmente frutta e verdura di stagione.

Tornando al suo menù, a cena la Volpe preferisce dare spazio ad un pasto proteico di carne o pesce con un contorno di verdure di stagione. E poi essendo trentina ama le vellutate e le zuppe a base di legumi e verdure.

Tra le sue abitudini culinarie, la Volpe ha ridotto molto dall’alimentazione anche il consumo di carne preferendo proteine vegetali. Inoltre, sta attenta a variare la sua alimentazione così da rafforzare il sistema immunitario.

Infine, se il segreto della Volpe è quello di mangiare un po’ di tutto, un altro suo accorgimento è quello di regolarsi con le porzioni. Con piccole quantità non ci si appesantisce. Inoltre, non consuma molto gli alcolici.

LEGGI ANCHE –> Valeria Marini dimagrita grazie a Supervivientes, ma prima che dieta seguiva?

E infine, un ultimo segreto della Volpe è quello di essere una fan delle terme e di tenersi in forma frequentandole sia in estate che in inverno.