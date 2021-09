Il look autunnale di Beatrice Valli a € 29? Si può fare! Con i capi di SheIn!

Uno degli ultimi look postati su Instagram dall’influencer Beatrice Valli è il perfetto connubio tra stile e comodità in autunno. Ma come ricrearlo senza spendere cifre esagerate in indumenti griffati? Con i capi di SheIn!

Da quando i social media sono effettivamente entrati a far parte della nostra vita, in noi tutto è cambiato. Il cellulare è diventato parte integrante di noi. Molte delle cose che prima eravamo abituati a fare da soli, tra cui creare un outfit, parlare di politica e di sociale, o semplicemente girare da una parte all’altra della città, farle adesso senza il nostro smartphone ci sembra un film dell’orrore!

Infatti quando dobbiamo creare un total look e non abbiamo molte idee apriamo i social media e scegliamo il look della nostra influencer preferita. Ma anche li si crea un altro problema. Cosa fare se il look che abbiamo scelto, che ci ha colpito al primo istante, ha un costo esagerato che proprio non ci possiamo permettere? Da oggi questo problema ve lo risolviamo noi di CheDonna! Copiamo insieme lo stile di una delle influencer più seguite del momento, e facciamolo a soli € 29,00 con i capi di SheIn!

Le influencer, quei personaggi al limite tra star e wannabe famosa, sono diventate le IT-girls dei giorni nostri!

Per chi negli anni 2000 era ancora troppo piccolo per conoscere il significato di questa parola, per IT-girl si definiva quella donna di successo che nel mondo dello spettacolo aveva un seguito talmente elevato che qualunque cosa indossasse diventava di tendenza!

Ai giorni nostri questo potere lo hanno a tutti gli effetti le influencer. Ma con una piccola differenza. Mentre le IT-girl degli anni 2000 indossavano quello che più piaceva a loro stesse, creavano il loro look a 360 °, le influencer di oggi no. Sono proprio i brand che donano i capi e pagano le influencer per indossare questo o quell’altro abbinamento. È un lavoro in sincrono tra il brand e il personaggio, che insieme spingono le tendenze verso una o l’altra direzione!

Quindi, partendo da questa consapevolezza, bisogna fare molta attenzione a quando copiamo i look delle nostre influencer preferite. Perché rischiamo di abboccare all’amo!

Cosa fare quindi? Prendere spunto dal look del personaggio del momento, ma ricrearlo, magari rivisitandolo, come meglio crediamo e soprattutto con i capi che decidiamo noi! Magari acquistandoli nel nostro negozio di fiducia, oppure su quel sito online in cui i prezzi sono veramente bassi!

Ed è proprio questo quello che faremo oggi! Ricreeremo insieme il total look autunnale di una delle influencer più seguite del momento, Beatrice Valli, ma lo faremo a basso costo, con i capi di SheIn!

Siete pronte? Diamo il via allo stile!

Beatrice Valli indossa le nuove tendenze dell’autunno! Quali sono? E come indossarle? Copiamola con i capi di SheIn!

Pochissime ora fa la bella Beatrice Valli ha indossato un outfit di tutto rispetto. Univa insieme eleganza, classicità, moda, e comodità. Insomma, un outfit da ricreare a tutti i costi.

Il total look inizia con un maglioncino morbido color ottanio, un punto di blu scuro misto al verde super trendy in autunno. Il maglioncino viene indossato all’interno di un pantalone a vita alta, largo, marrone. Il tutto abbinato da un sabot e una hand bag color menta.

Ecco il perfetto outfit che ti salverà in autunno, in quelle giornate in cui le temperature cambiano da un momento all’altro e tu non sai proprio come vestirti!

Ritornando al look della Valli, c’è solo un piccolo problema. Il total look è una sponsorizzazione con tanto di #adv per Falconeri. Nello specifico, l’articolo sponsorizzato è la maglia, un maglioncino seta e cotone dal costo di € 99,00.

Dato che a noi interessa lo stile, e non abboccare a queste televendite, invece che in Tv sui social media, come fare? Con i capi di SheIn!

Se ancora non conoscete questo sito online, da oggi vi cambierà la vita.

SheIn è un e-commerce dove potete acquistare tutto ciò che riguarda l’abbigliamento, accessori e trucco che sono di particolare tendenza. C’è veramente di tutto, e per tutti! In più i costi sono veramente bassissimi!

Non ci credete? Ecco a voi un esempio!

Per copiare il total look di Beatrice Valli ho selezionato per voi un maglioncino oversize a giro collo color ottanio, dal costo di € 15,00, e un pantalone a vita alta marrone, molto simile a quello indossato dalla protagonista di oggi, al costo di € 16,00.

Con ben € 29,00 abbiamo ricreato il total look di Beatrice Valli! Ve lo sareste mai immaginato?

Anche per oggi termina qui la guida di stile più social del momento, che ha visto come protagonista Beatrice Valli, e il suo outfit, ricreato interamente con i capi di SheIn!

Adesso che avete tutti gli strumenti, cosa aspettate? Correte a creare il vostro outfit più trendy, a baso costo!

Emanuela Cappelli