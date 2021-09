Tina Cipollari: cosa faceva prima di Uomini e Donne? Scoperta incredibile

Siamo abituati a vedere Tina Cipollari come l’anima del programma Uomini e Donne, l’opinionista esuberante e senza freni. Ecco perché quello che faceva prima vi lascerà senza parole.

Tina Cipollari è uno dei personaggi tv più amati e conosciuti, che in Uomini e Donne si è fatta notare per la sua spigliatezza e vivacità. Ma qual era la sua occupazione prima di approdare a Canale 5?

Tina ha fatto la sua prima comparsa al noto programma condotto da Maria De Filippi nell’ormai lontano 2001 e si è subito distinta per i suoi abiti sgargianti e l’atteggiamento da diva un po’ femme fatale. Il pubblico l’ha subito presa in simpatia.

Negli anni è passata da corteggiatrice a vera e propria opinionista, divertendo il pubblico con le sue frequenti sfuriate e litigate con la nemica di sempre, Gemma Galgani.

Tina Cipollari: quello che faceva prima del successo vi stupirà



Prima di Uomini e Donne, Tina di cui vi abbiamo svelato 5 curiosità viveva una vita normalissima a Viterbo, dov’era contabile presso un’azienda di trasporti. Dopo essere essere stata presa come corteggiatrice al dating show della De Filippi, ha lasciato il suo lavoro lanciandosi a capofitto nel mondo dello spettacolo, che ha saputo darle molto.

Un passato lavorativo davvero inaspettato per la spumeggiante opinionista, la cui effervescenza e parlantina sciolta avrebbero fatto pensare a un lavoro più dinamico a contatto con il pubblico. Non è difficile, quindi, immaginarsi la sua insoddisfazione in quella mansione. Urgeva un drastico cambiamento nella sua vita.

“Sono una vamp. LA VAMP per eccellenza”, scrive nella sua biografia, “inimitabile e insostituibile. Non me ne vogliate, ma a onor del vero è raro trovare come me, più che raro, direi impossibile. Risulto essere per molti o per nessuno più svampita che avvampata, ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze. Io non ci sono, ci faccio.”

Come non amarla?

