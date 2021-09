Tina Cipollari, la sorprendete trasformazione dell’opinionista dagli inizi ad oggi

Tina Cipollari è cambiata molto durante il corso di questi anni. Prima di approdare a Uomini e Donne l’opinionista era molto diversa.

Tina Cipollari è senza dubbio una delle opinioniste più famose del piccolo schermo degli italiani. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata a Uomini e Donne, quando si presentò negli studi Elios di Roma nelle vesti di corteggiatrice per poi diventare tronista ed ora n’è una delle protagoniste indiscusse da anni come opinionista.

Il suo look, sin dagli esordi, è formato da boccolosi capelli biondi e vestiti eccentrici, ma è stata così fin da sempre oppure il suo stile è radicalmente cambiato in occasione del suo debutto nel mondo dello spettacolo? Prima di debuttare nel mondo della tv, Tina Cipollari era completamente diversa rispetto a come appare oggi.

Tanto che probabilmente, non appena vedrete lo scatto in fondo all’articolo che la ritrae prima che incontrasse il successo, farete davvero fatica a riconoscerla.

LEGGI ANCHE –> Ex Uomini e Donne torna dopo 11 anni: importante traguardo d’amore

Com’è cambiata Tina Cipollari dopo l’esordio a Uomini e Donne

Tina Cipollari è diventata iconica agli occhi del pubblico del piccolo schermo proprio grazie al suo look. Da anni, infatti, fin dal suo esordio, la ricorda per i suoi capelli biondi, ma pensate un po’ prima di diventare uno dei più noti personaggi di Uomini e Donne aveva uno stile completamente differente rispetto a quello che sfoggia da molti anni a questa parte.

Prima del suo debutto negli studi Elios di Roma nelle vesti di corteggiatrice, l’acerrima nemica di Gemma Galgani sfoggiava un taglio di capelli piuttosto corto ed il colore da lei scelto non era biondo bensì castano. I lineamenti del suo viso sono esattamente gli stessi che ha oggi. Anche perché l’opinionista non ha mai nascosto di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo per aumentare il volume delle sua labbra.

LEGGI ANCHE –> Addio a Uomini e Donne | Nuovi amori al GF Vip | Ex tronista in dolce attesa

Per il resto è assolutamente uguale al giorno di oggi, ma siamo sicuri che un trucco e parrucco differente farete molta fatica a riconoscerla. Anche perché durante il corso di questi anni l’abbiamo sempre vista sfoggiare lo stesso ed identico look e vederla indossare qualcosa di differente fa un certo effetto. Soprattutto per quanto riguarda il suo colore di capelli, ma giudicate voi stessi e diteci com’era Tina Cipollari prima di diventare famosa.

Tina Cipollari è irriconoscibile in questo scatto che vi abbiamo proposto, in quanto non aveva ancora adottato il look con il quale siamo abituata a vederla tutti i giorni su canale 5, ma nonostante ciò non ha mai perso il suo charme e il suo fascino.