Lorella Cuccarini ad Amici indossa la nuova tendenza del momento!

Lorella Cuccarini alla prima puntata del pomeridiano di Amici di Maria de Filippi in veste di prof. di canto ha indossato la nuova tendenza del momento. Quale? Il verde prato! Vediamo insieme il modo giusto per sfoggiare il colore moda!

Come sappiamo settembre è il mese delle rivelazioni e delle novità. Infatti a settembre gli stilisti dei brand di lusso allestiscono le sfilate più importanti dell’anno, dove vengono sancite le regole da seguire per essere trendy. In più, a settembre, iniziano o ritornano quei programmi televisivi che ci faranno compagnia tutto l’anno. La guida di stile di oggi unirà proprio queste due cose: una nuova tendenza e l’inizio di un programma amato da sempre. Siete curiosi di sapere cosa tratterà questa guida di stile? Leggiamola insieme!

Ieri, domenica 19 settembre 2021, è ufficialmente andata in onda la prima puntata del pomeridiano più amato di sempre, Amici di Maria De Filippi.

La conduttrice ha aperto il programma salutando gli ospiti in studio, tra cui Jerry Scotti, Linus e Tommaso Paradiso. In più ha presentato i prof. della scuola. Per la sezione danza sono rimaste le veterane del programma Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La new entry è Raimondo Todaro, conosciuto al grande pubblico per aver ballato per anni nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando Con Le Stelle. Per la categoria canto, invece, ritroviamo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, accompagnati da Lorella Cuccarini!

Nella scorsa edizione Lorella Cuccarini faceva parte della scuola di Amici nelle vesti di insegnante di canto, ma come ha detto Maria De Filippi in puntata, data la sua esperienza e il suo curriculum, è stata voluta dalla conduttrice come insegnante di canto. E così è stato!

Ci sono già stati i primi battibecchi tra la nostra Lorella e il cinico Rudy. Sarà sicuramente un’edizione da non perdere.

Ma veniamo a noi. Perché dopo tutto questa è una guida di stile!

Lorella Cuccarini ha indossato per la prima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi una, ma che dico, LA tendenza della prossima stagione. Quale? Il verde prato!

Perché oltre ai capi, le tendenze variano anche nei colori, e da quest’anno il verde prato sarà uno dei colori MUST-HAVE per essere trendy!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile! Vediamo nello specifico il total look di Lorella Cuccarini e studiamo meglio la nuova tendenza del momento! Ci sarà da divertirsi!

Lorella Cuccarini ad Amici. La prof. di canto prende 10 a lezione di stile!

Foto da Instagram @lcuccariniLa nuova prof. di canto è conosciuta al grande pubblico per essere stata una delle prime show girl italiane ad aver avuto un seguito anche internazionale. I suoi balli e le canzoni sono impresse nella mente di ognuno di noi. Chi non ricorda La notte vola? Solo per citarne una!

In più cantanti dal successo internazionale, come Lady Gaga e Beyoncé hanno affermato di aver “copiato” dalla nostra Lorella nazionale idee e outfit.

E allora perché non copiare anche i suoi outfit?

Dietro alla cattedra di Amici, Lorella Cuccarini è la classica insegnante seria, professionale, ma sempre rispettosa e attenta alle emozioni dei ragazzi. E i suoi outfit rispecchiano a pieno il metodo!

La protagonista della nostra guida di stile sin dalle puntate della scorsa edizione del talent ha indossato outfit seri, ma semplici. Lorella Cuccarini anche quest’anno continua su questa scia.

Per la prima puntata del pomeridiano Amici di Maria de Filippi, la Cuccarini ha indossato una blusa semi trasparente in seta, con colletto alla coreana, base color verde prato a fantasia puntinata. Ha abbinato la blusa ad un pantalone aderente taglio capri color giallo acido e ha chiuso il tutto con una décolleté nera. La blusa è di Aspesi ed ha un costo di € 420,00. Il pantalone giallo acido è del brand Via Masini 80, € 139,00. Le scarpe invece sono di Aldo, € 109,90.

Analizziamo il tutto! Da un punto di vista economico, se non consideriamo la blusa, dal prezzo leggermente eccessivo, per essere un outfit televisivo il budget non è stato esagerato.

Dal punto di vista stilistico? Lorella Cuccarini merita un bel 10. Perché ha indossato uno dei colori moda della prossima stagione, ossia il verde prato, e lo ha abbinato con un colore forte, come il giallo acido, facendo apparire il total look abbinato ed equilibrato, grazie alla scarpa nera.

Se questo è solo il primo look di Lorella Cuccarini ad Amici, non vediamo l’ora di vedere gli altri!

La guida di stile sull’outfit di Lorella Cuccarini al talent Amici termina qui.

La guida, ma non lo stile!

Alla prossima puntata, con tante novità in fatto di moda, gossip e attualità! Perché la moda è ovunque!

Emanuela Cappelli