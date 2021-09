Emma Marrone alla prima di X Factor 2021 come non l’avete mai vista!

Emma Marrone alla prima puntata di X Factor 2021, andata in onda lo scorso 16 settembre, ha sfoggiato un look in cui non l’avevamo mai vista! Siete curiose di sapere tutto riguardo al look della cantante giudice di X Factor 2021?

È ufficialmente iniziato. Il talent musicale più atteso dell’anno ha finalmente aperto le danze. Con i loro giudici, Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma Marrone, X Factor 2021 è pronto a donarci tanta musica, emozioni, e sicuramente tantissimo stile. Siamo solo alla prima puntata delle audition che già i giudici più amati e temuti d’Italia si accaparrano voti altissimi nella pagella dello stile più trendy del momento. E proprio lo stile di un giudice, di Emma Marrone, sarà il protagonista assoluto di questa guida di stile di CheDonna. Scopriamo insieme tutti i retroscena, lo stile, e i capi trend che ha indossato Emma Marrone alla prima puntata di X Factor 2021!

Marco Mengoni, Noemi, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Maneskin. Questi sono solo alcuni dei nomi degli artisti che grazie al programma X Factor hanno sfondato nel mondo della musica. E anno dopo anno, noi amanti della musica e della moda ci ritroviamo incollati allo schermo della nostra televisione ad ascoltare i brani proposti e a pronosticare il possibile vincitore dell’edizione in corso.

Anche per l’edizione di X Factor 2021 faremo lo stesso: ammireremo i cantanti in gara, tiferemo per alcuni di loro, e guarderemo con ammirazione i look sfoggiati all’interno del programma.

Perché oltre ad essere una kermesse musicale, X Factor è anche una vetrina di tendenze, che mostra nuovi stili e nuove idee. La moda in funzione della musica. Quale accoppiata migliore?

Parlando di moda, veniamo a noi. Durante la prima puntata di X Factor 2021, andata in onda lo scorso 16 settembre su Sky 1, un giudice ha sfoggiato un look in cui non l’avevamo mai vista.

Stiamo parlando di Emma Marrone, e del suo total outfit in stile hype!

A X Factor 2021 la giudice Emma Marrone conquista tutti con il suo look di grande tendenza, e dal prezzo esagerato!

Siamo abituate a vedere Emma nei panni della cantante che dona tutta la sua anima ogni volta che canta. E dallo scorso anno è anche giudice del talent di Sky X Factor.

Le novità del talent quest’anno sono veramente tante. Lo storico conduttore del programma Alessandro Cattelan ha lasciato il posto ad un giovane e fresco Ludovico Tersigni. In più per la prima volta nella storia del talent non ci saranno più le categorie. Come sempre X Factor ha una marcia in più.

Ma veniamo a noi e entriamo nel vivo di questa guida di stile!

Siamo rimasti tutti colpiti dal look della giudice Emma Marrone, sotto molti punti di vista. La cantante vincitrice di Amici indossava un outfit che potremmo definire hype, ossia un misto di street style e chic. Nello specifico il look era composto da un bomber crop con fantasia mille righe e chain, una canottiera nera anch’essa crop, e un pantalone a vita alta blu elettrico dalle bande laterali rosse, in tessuto tecnico completamente a palazzo.

Non siamo abituate a vedere Emma in queste vesti, ma siamo rimasti colpiti piacevolmente!

Purtroppo non sono tutte rose e fiori per Emma, perché il total look, anche se sembra semplice e sportivo nasconde molto altro. L’outfit è interamente firmato Louis Vuitton. Il bomber con motivo chain ha un costo di € 2.200, il pantalone ampio invece ha un costo di € 1.200.

E non è finita qui. Perché l’outfit è stato contornato da una acconciatura semplice, portata all’indietro, un make up anch’esso semplice, dove spiccava un red lipstick, e gli accessori in stile anni ’80. Alle orecchie dei cerchi oro, e una collana in oro abbinata con gli orecchini. per concludere, le mani di Emma erano impreziosite di anelli decorati con pietre preziose di Delfina Delettrez. Uno di questi anelli, ad esempio il Dots Ring, ossia il modello che sembra non si chiuda con alle estremità dei diamanti, ha un costo di € 6.900.

Totale costo dell’outfit? Migliaia e migliaia di euro. Ed è solo la prima serata! Cosa indosserà la nostra cara Emma alla puntata finale di X Factor 2021? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

Emanuela Cappelli