Silvia Toffanin: cosa faceva prima del successo? Inimmaginabile

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più affermate del piccolo schermo degli italiani, ma che cosa faceva prima di scoprire il successo?

Per questo motivo Mediaset ha deciso di premiarla con un doppio appuntamento. Il programma dedicato al mondo della cronaca rosa, infatti, a partire da questa stagione non andrà in onda una volta a settimana ma ben due, andando ad occupare lo spazio lasciato vuoto da Barbara d’Urso la domenica pomeriggio.

Silvia è una vera professionista del settore, tant’è che la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata fin da quando era giovanissima. Prima ha lavorato come modella per poi approdare sul piccolo schermo degli italiani in qualità di letterina, al fianco di Ilary Blasi, con Passa Parola, ma che lavoro faceva Silvia Toffanin prima di diventare famosa ed affermata nel mondo della tv?

Che lavoro faceva Silvia Toffanin prima di diventare famosa?

Silvia Toffanin, come anticipato, al momento è una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo. Tant’è che recentemente ha confidato anche di aver rifiutato numerose proposte lavorative. Basti pensare che la seconda edizione di Temptation Island Vip, prima di essere proposta ad Alessia Marcuzzi, era stata offerta proprio a lei ma ha gentilmente declinato.

Così come le era stato proposto di presenziare anche al Festival di Sanremo, ma ha preferito restare nel suo amato salotto televisivo, quello di Verissimo, che è stato premiato da Mediaset con un doppio appuntamento settimanale. Ma che lavoro faceva prima di trovare il successo?

A rispondere a questo quesito è stata la diretta interessata ai microfoni di Fiorello. Silvia Toffanin prima di diventare famosa, oltre a svolgere la professionale di modella per arrotondare, ha lavorato come barista. Un lavoro che ha affiancato al suo percorso di studi universitari per potersi mantenere ed essere una donna indipendente fin da subito.

Silvia, infatti, oltre ad essere una delle più affermate conduttrici tv, prima di riscontrare un certo successo nel mondo dello spettacolo, ha investito molto sulla sua formazione. Tant’è che è riuscita anche a conseguire una laurea. Decisamente un bel traguardo.

Silvia Toffanin a Verissimo è pronta ad accogliere di nuovo il pubblico del piccolo schermo, che durante questi mesi estivi ha avvertito e non poco la sua lontananza dal piccolo schermo nostrano, ma ora lei tornerà con nuova ed intensa stagione televisiva.