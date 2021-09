Ex Uomini e Donne torna dopo 11 anni: importante traguardo d’amore

Ex Uomini e Donne torna in trasmissione con il marito dopo 11 anni e festeggia un importante traguardo d’amore.

Momento speciale nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Nel corso della terza puntata della nuova stagione, Maria De Filippi ha ospitato una coppia storica della trasmissione che, raccontando la propria storia d’amore, ha emozionato tutto il parterre, in particolare Gemma Galgani.

Dopo aver dato spazio ai nuovi tronisti tra i quali la storia di Andrea Nicole ha già conquistato tutti, Maria De Filippi ha accolto in studio un ex cavaliere e un’ex dama. La partecipazione degli ex protagonisti risale ad undici anni fa quando debuttò ufficialmente il trono over. Nello studio di Uomini e Donne nacque l’amore ed oggi hanno raccontato i segreti della loro unione.

Ex Uomini e Donne tornano e raccontano 10 anni di matrimonio

Gli ex Uomini e Donne tornani in trasmissione sono Roberto Gelli ed Elena Mineati. I due si sono incontrati nello studio del dating show di canale 5 11 anni fa e si sono sposati dieci anni fa.

“Dieci anni sono volati. Quando sono venuta qui non avrei mai pensato d’innamorarmi e sposarmi”, ha raccontato Elena che ha poi spiegato come, nel corso degli anni, hanno dovuto affrontare anche momenti difficili.

Roberto, poi, ha sorpreso la moglie dedicandole una bellissima lettera d’amore:

“Sono passati undici anni da quando ci conosciamo e 10 anni che siamo sposati. Tutto è iniziato proprio qui dove oggi ti leggo questa mia lettera. Se siamo arrivati a questo punto vuole dire che qualcosa d’importante tra noi esiste e quel qualcosa si tramuta in una sola parola: amore. Essere arrivati a questo traguardo dimostra, ancora una volta, che non abbiamo mai smesso di crederci ricordando tutti i bei momenti passati e anche quelli brutti, ma sono sempre stati superati.

Abbiamo imparato insieme che il nostro rapporto non è solo amore, lagna, gelosia, ma una presenza quotidiana nel rispetto delle nostre persone. Grazie amore mio. Ci sei sempre stata e ci sarai ancora per molto tempo. Ti amo”.

Le parole di Roberto e la splendida storia che vive con Elena hanno emozionato Gemma Galgani che si augura di poter trovare finalmente l’amore.